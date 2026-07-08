ARA San Juan: finalizaron las audiencias y se espera el veredicto

Imagen del juicio llevado a cabo en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (HORACIO CORDOBA)

ARA San Juan: pidieron condenas de hasta 5 años de cárcel para exjefes de la Armada.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan llegó a su instancia decisiva luego de más de 30 audiencias realizadas en Río Gallegos. Los cuatro exoficiales de la Armada acusados podrán pronunciar sus últimas palabras y luego el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz tiene previsto comunicar su veredicto.

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El proceso comenzó el 3 de marzo de 2026 y buscó determinar si existieron responsabilidades penales en las condiciones en las que el submarino inició su última misión y en las decisiones adoptadas después de la avería reportada el 15 de noviembre de 2017.

En el banquillo se encuentran Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa . Están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

La agenda judicial difundida para este miércoles estableció que, después de las últimas palabras de los acusados, el tribunal dará a conocer su decisión. El lunes habían concluido los alegatos de las defensas, por lo que ya no quedan instancias de producción de prueba ni exposiciones de las partes.

En estos meses, el tribunal escuchó a más de 90 testigos, entre ellos submarinistas, excomandantes, especialistas técnicos, oficiales superiores de la Armada y familiares de los tripulantes. También se incorporó documentación sobre el mantenimiento, las averías y el estado operativo del ARA San Juan.

Uno de los ejes centrales fue determinar si el submarino estaba en condiciones seguras de cumplir la misión. La Fiscalía sostuvo que zarpó con un “estado de alistamiento precario” y con deficiencias de mantenimiento que aumentaron los riesgos de la navegación.

Las defensas, en cambio, afirmaron que las tareas y pruebas pendientes no comprometían la seguridad náutica y que la unidad estaba habilitada para navegar. También destacaron que numerosos submarinistas y oficiales declararon que las observaciones registradas no impedían cumplir la operación.

Imagen del juicio llevado a cabo en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan (HORACIO CORDOBA)

Las fallas y decisiones que analizó el tribunal

Durante las audiencias se revisaron las condiciones del submarino después de su reparación de media vida, las pruebas técnicas pendientes, el estado de las baterías y el ingreso de agua informado por el comandante Pedro Fernández.

El 14 de noviembre de 2017, Fernández comunicó un ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa a través del sistema de ventilación. Al día siguiente se ordenó cancelar la misión y regresar a Mar del Plata, pero cerca de las 10.51 se registró la anomalía hidroacústica asociada posteriormente con la implosión.

La acusación cuestionó que, después de esa avería, no se hubiera ordenado al submarino navegar en superficie ni se convocara inmediatamente a especialistas. También planteó que existían advertencias previas sobre el mantenimiento y el ingreso a dique seco.

Qué penas pidió la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal solicitó condenas para los cuatro imputados y sostuvo que permitieron que el ARA San Juan navegara en condiciones deficientes, priorizando objetivos operativos por encima de la seguridad de la tripulación.

Las penas pedidas fueron:

Cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Luis Enrique López Mazzeo.

e inhabilitación especial perpetua para Luis Enrique López Mazzeo. Cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Claudio Javier Villamide.

e inhabilitación especial perpetua para Claudio Javier Villamide. Cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Héctor Aníbal Alonso.

e inhabilitación especial perpetua para Héctor Aníbal Alonso. Tres años y seis meses de prisión para Hugo Miguel Correa.

Las querellas que representan a familiares también reclamaron condenas y sostuvieron que durante el debate se acreditaron negligencias y omisiones en la cadena de mando.

Qué argumentaron las defensas

Los abogados defensores pidieron la absolución de los acusados y rechazaron que las condiciones materiales del submarino expliquen directamente la tragedia.

En el caso de Villamide, su defensa planteó además la nulidad de la acusación. Los defensores sostuvieron que el submarino había sido declarado operativo y que la prueba testimonial no confirmó que hubiera zarpado en condiciones inseguras.

El tribunal deberá resolver ahora entre dos interpretaciones enfrentadas: la de la Fiscalía y las querellas, que atribuyen responsabilidades a la cadena de mando, y la de las defensas, que afirman que no se probó una relación penal directa entre las acciones de los acusados y la implosión.

El hundimiento que causó la muerte de 44 tripulantes

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba en el Atlántico Sur con 44 personas a bordo.

Sus restos fueron encontrados un año después por la empresa Ocean Infinity, a unos 907 metros de profundidad. El hallazgo confirmó que la embarcación había sufrido una implosión.

A casi nueve años de la tragedia, el veredicto representará la primera definición judicial sobre las responsabilidades penales de los exintegrantes de la conducción naval enviados a juicio.

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