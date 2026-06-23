ARA San Juan: la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada

ARA San Juan: pidieron condenas de hasta 5 años de cárcel para exjefes de la Armada.

La fiscalía solicitó condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada que están siendo juzgados por el hundimiento del ARA San Juan , y sostuvo en su alegato que la tragedia que terminó con la muerte de sus 44 tripulantes era previsible debido a las “ condiciones deficientes ” en las que operaba el submarino.

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Durante la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos , los fiscales del Ministerio Público sostuvieron que los imputados estaban al tanto de las fallas operativas del submarino y que, aun así, autorizaron su continuidad en actividad .

Una de las expresiones más contundentes de la acusación fue que “ el resultado era predecible ”, con la cual la fiscalía intentó acreditar que la pérdida del ARA San Juan no fue producto de un evento imprevisible , sino el resultado de una serie de decisiones y omisiones acumuladas dentro de la cadena de mando de la Armada .

Los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron las penas más severas, de hasta cinco años de prisión , para el contralmirante retirado y ex jefe de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada , Luis Enrique López Mazzeo , y para el ex capitán de navío y ex comandante de la Fuerza de Submarinos , Claudio Villamide , a quienes atribuyeron la responsabilidad de haber habilitado operaciones a pesar de las limitaciones y fallas que presentaba la embarcación.

En paralelo, la fiscalía solicitó cuatro años de cárcel para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro imputados llegaron al proceso judicial en condición de libertad.

El fiscal federal Franco Pruzán, cabeza de la acusación pública que pidió hasta 5 años de prisión para los ex altos mandos de la Armada.

De acuerdo con la acusación, el ARA San Juan registraba una serie de antecedentes técnicos que debieron haber derivado en controles más estrictos y en la adopción de medidas preventivas adicionales. En esa línea, la fiscalía afirmó que los imputados disponían de información suficiente como para advertir los riesgos que implicaba la navegación del submarino.

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entró en su recta final

El proceso judicial ingresó en su etapa final y los fiscales del Ministerio Público avanzaron con la reconstrucción del esquema de jerarquías y responsabilidades, al tiempo que detallaron una serie de incumplimientos relacionados con el mantenimiento, la supervisión y la preparación operativa del submarino.

Asimismo, la acusación sostuvo que las fallas del buque eran de conocimiento previo y que ya se habían emitido advertencias respecto de diversos inconvenientes técnicos. Por ese motivo, el Ministerio Público concluyó que los imputados no cumplieron con las obligaciones propias de sus funciones, al no implementar acciones que impidieran someter a la tripulación a una situación de riesgo excepcional.

En el centro, los imputados Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.

En relación con Villamide, la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, sostuvo que corresponde atribuirle responsabilidad al considerar que “debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan”, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.

La demora en una revisión de seguridad

El Ministerio Público puso el foco en un punto clave: la demora en una revisión de seguridad que, de acuerdo con la acusación, debía haberse llevado a cabo antes del siniestro. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, expuso la fiscalía.

Al cierre de su alegato, los representantes del Ministerio Público solicitaron condenas, atribuyendo a los cuatro acusados un “accionar imprudente” en el ejercicio de sus funciones.

El ARA San Juan durante una navegación de protocolo en noviembre de 2017, en Ushuaia.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Mario Reynaldi, en calidad de presidente, junto a Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia.

Una vez concluida la presentación de la fiscalía, será el turno de los alegatos de las querellas, representadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, para luego dar paso a las exposiciones de las defensas.

Submarino ARA San Juan Submarino ARA San Juan.

El ARA San Juan se perdió el 15 de noviembre de 2017 cuando se encontraba en tránsito desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Sus restos fueron localizados aproximadamente un año después, a cerca de 900 metros bajo la superficie, en el océano Atlántico Sur.