Jujeña lucha contra una dura enfermedad y pide ayuda: "Esta batalla me desgasta el alma"

María Martín es jujeña tiene 34 años, vive en El Carmen y es mamá de tres niñas pequeñas. Desde diciembre atraviesa un grave problema de salud que cambió por completo su vida. Fue operada de un tumor en la cabeza, luego supo que era maligno y, aunque estudios posteriores indicaron que ya no presenta lesiones allí, ahora necesita realizarse con urgencia un estudio específico por una anomalía detectada en su seno derecho.

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En diálogo con TodoJujuy.com, contó que lleva casi ocho meses esperando respuestas y que todavía no pudo comenzar un tratamiento.

“ Vengo así desde el 22 de diciembre. Me operaron un tumor en la cabeza y luego, con la biopsia, me dijeron que era maligno. Después de otros estudios me salió que no tengo más en la cabeza, pero en el seno derecho necesito un estudio especial ”, relató.

María explicó que ese estudio no se realiza en el hospital público y que, si bien puede gestionarse, los tiempos de espera son muy prolongados.

“El hospital lo gestiona, pero demora mucho. Yo ni siquiera consigo turno para el asistente social. Si me lo hago particular, me sale más de 2 millones de pesos, una plata con la que sinceramente no cuento”, expresó.

La urgencia pasa por conocer qué sucede y poder comenzar finalmente con el tratamiento correspondiente. “Ya van a ser ocho meses y es muchísimo tiempo. Todavía no tengo tratamiento. Estoy peleando más que nada por hacerme ese estudio”, señaló.

“Vivo con una batalla que no me da descanso”

La enfermedad también tuvo un fuerte impacto emocional y económico en su vida. Actualmente no puede trabajar y debe sostener a sus tres hijas.

“Mientras muchos se quejan de problemas que mañana olvidarán, yo vivo con una batalla que no me da descanso. Con el miedo constante, con la incertidumbre, con la angustia de no saber qué viene después. La enfermedad no solo duele en el cuerpo. También desgasta el alma”, expresó.

Por eso, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario y poder realizar cuanto antes los estudios y controles médicos.

Cómo ayudar a María

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes datos:

Alias: MarMartinBarroso

MarMartinBarroso Cuenta: Naranja X

Naranja X Titular: María Delia Martin

María Delia Martin CBU: 45300008000171084833457

Cada aporte puede ayudarla a acercarse al estudio que necesita y, sobre todo, a una respuesta después de meses de incertidumbre.