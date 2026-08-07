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7 de agosto de 2026 - 17:41
Sociedad

El 45% de los argentinos acudió a las iglesias en busca de ayuda económica, según un informe

El informe reveló que más de un tercio de los argentinos acudió durante el último año a espacios religiosos para solicitar algún tipo de ayuda o acompañamiento.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El 45% de los argentinos acudió a las iglesias en busca de ayuda económica.&nbsp;

El 45% de los argentinos acudió a las iglesias en busca de ayuda económica. 

Las iglesias y los templos ocupan un lugar que va más allá de lo religioso en la sociedad argentina. Según un informe reciente, el 35,5% de los argentinos recurrió en los últimos doce meses a una institución religiosa para pedir ayuda o contención.

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El 45% de los argentinos acudió a las iglesias en busca de ayuda económica

Un informe sobre creencias y prácticas religiosas en Argentina muestra que las iglesias funcionan también como espacios de acompañamiento social.

El Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por OCREAR del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, revela que más de un tercio de la población (35,5%) buscó durante el último año algún tipo de ayuda o contención en instituciones religiosas.

Aunque la búsqueda espiritual sigue siendo la principal razón para acercarse a iglesias y templos, el informe destaca otro aspecto: casi la mitad de quienes recurrieron a estos espacios lo hicieron por motivos materiales. Entre las demandas aparecen la ayuda económica, la asistencia alimentaria y el acompañamiento para capacitarse o acceder a un trabajo.

Al analizar al conjunto de los encuestados, el informe indica que el 16% de la población recurrió a instituciones religiosas en busca de ayuda frente a dificultades económicas, materiales o laborales.

“Hoy vemos que el 16% del total de la población encuestada recurre a instituciones religiosas para resolver problemas de base material, económica o laboral, una situación que se profundiza especialmente entre los sectores con menor nivel de formación”, explicó Mariela Mosqueira, una de las investigadoras que participó del estudio.

El relevamiento muestra que el uso de estos espacios varía según la edad y la formación educativa. Entre los mayores de 50 años, el 45% acudió a instituciones religiosas en busca de ayuda durante el último año, un porcentaje superior al registrado entre los jóvenes de 16 a 29 años (34%) y las personas de 30 a 49 años (27,6%).

El informe también muestra que los adultos mayores recurren con mayor frecuencia a estos espacios en busca de acompañamiento espiritual (32,8%) y ayuda frente a problemas de salud (16,2%). En ambos casos, los porcentajes superan ampliamente a los registrados entre los grupos más jóvenes.

Para la elaboración del estudio se realizó una encuesta probabilística nacional durante 2026, que alcanzó a personas de 16 años o más de todo el país. La muestra estuvo compuesta por 904 casos.

La educación marca diferencias

El nivel educativo también marca una diferencia en el acceso a estos espacios. Según el relevamiento, el 42,8% de las personas que no terminaron la escuela secundaria acudió a una iglesia o templo para solicitar ayuda durante el último año.

Entre quienes no completaron la escuela secundaria, la búsqueda de apoyo espiritual fue la principal razón de acercamiento a las instituciones religiosas: alcanzó al 26,9% del grupo. Le siguieron la asistencia por problemas de salud (14,9%) y la ayuda económica o alimentaria (12,5%).

El informe muestra una relación entre nivel educativo y demanda de asistencia religiosa. Entre las personas con estudios superiores, el porcentaje que recurrió a estos espacios se reduce al 26,6%, por debajo del registrado entre quienes tienen menor nivel de formación.

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