Cuándo llega el frío a Jujuy

Jujuy atraviesa una semana marcada por cambios bruscos en el tiempo: alerta por viento fuerte, aumento de temperatura y un posterior descenso térmico que comenzará a sentirse desde este viernes. El meteorólogo Edgardo Escobar había anticipado que este jueves 6 de agosto sería una jornada clave por la presencia de viento en distintas zonas de la provincia y por el cambio de condiciones que llegaría después.

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Durante los primeros días de la semana, las condiciones fueron agradables, con máximas promedio cercanas a los 25 grados y mínimas entre 10 y 12°C . Sin embargo, el panorama empezará a modificarse desde este jueves, con el ingreso de vientos del sector oeste y la posibilidad de ráfagas intensas, especialmente en zonas altas y sectores de cordillera.

De acuerdo con lo anticipado por Escobar, el descenso de temperatura comenzará a sentirse desde el viernes , con máximas promedio entre 17 y 18°C , cielo parcial a mayormente nublado y mínimas cercanas a los 8°C .

El sábado podría darse una breve recuperación térmica, con valores que volverían a ubicarse entre los 25 y 26°C , pero el cambio más marcado llegaría el domingo . Para esa jornada, el meteorólogo estimó máximas de apenas 14 a 15°C , lo que marcaría el regreso del frío a gran parte de la provincia.

El frío más intenso llegaría desde el lunes

El dato más importante aparece hacia el inicio de la próxima semana. Según Escobar, desde el lunes y hasta el miércoles podrían registrarse máximas de apenas 10 a 12°C con mínimas bastante bajas.

Esto significa que, después del viento y del vaivén de temperaturas del fin de semana, Jujuy podría ingresar en varios días de ambiente frío, especialmente durante las mañanas y las noches.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Viento sonda y cambio de tiempo

Escobar explicó que en Jujuy hay que estar atentos cuando se presentan temperaturas altas antes de un cambio brusco del tiempo. En ese contexto puede aparecer el viento sonda, que se caracteriza por ser seco, cálido, descendente y con ráfagas.

Este fenómeno suele generar una sensación térmica elevada antes del ingreso de aire más frío. Por eso, aunque este jueves puede sentirse más cálido o ventoso, el cambio más notorio se espera a partir del viernes y, sobre todo, desde el domingo.

La recomendación es seguir los informes oficiales, circular con precaución en zonas afectadas por el viento y prepararse para un marcado descenso de temperatura durante los próximos días.

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