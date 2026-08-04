Guatemala declaró alerta naranja por el volcán de Fuego: hay explosiones, lava y evacuaciones

Guatemala declaró alerta naranja por el incremento de actividad del volcán de Fuego, que registró explosiones, descenso de material incandescente y columnas de ceniza de gran altura. La medida fue tomada ante el riesgo para comunidades ubicadas en cercanías del coloso.

El volcán, considerado uno de los más activos de Centroamérica, se encuentra a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala. En las últimas horas, las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas y mantienen un monitoreo permanente de la evolución de la erupción.

Evacuaciones preventivas por la erupción Los organismos de emergencia comenzaron a evacuar comunidades cercanas al volcán debido al avance de la actividad eruptiva. El objetivo es reducir el riesgo ante posibles flujos de lava, caída de ceniza, material volcánico y cambios repentinos en el comportamiento del coloso. Las autoridades pidieron a la población respetar las indicaciones oficiales, evitar acercarse a zonas de riesgo y mantenerse informada por canales oficiales.

Explosiones y columnas de ceniza La actividad del volcán de Fuego incluyó explosiones y emisión de ceniza. Según los reportes difundidos, las columnas alcanzaron varios kilómetros de altura, lo que generó preocupación por la posible afectación en comunidades, rutas y zonas productivas cercanas.

El volcán de Fuego ya registra actividad frecuente, pero el aumento de las últimas horas llevó a elevar el nivel de alerta y reforzar los operativos de prevención. Un volcán con antecedentes trágicos Guatemala convive con una fuerte actividad volcánica y el volcán de Fuego es uno de los más vigilados del país. Su actividad puede cambiar rápidamente, por eso las autoridades mantienen protocolos de evacuación y monitoreo constante. Mientras continúa la emergencia, los equipos técnicos evalúan la evolución del fenómeno y las condiciones de seguridad para las comunidades ubicadas en el área de influencia. Lo que tenés que saber Guatemala declaró alerta naranja .

. La emergencia es por el volcán de Fuego .

. Se registraron explosiones y emisión de ceniza.

y emisión de ceniza. Hubo descenso de material volcánico.

Las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas .

. El volcán está a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala .

. Es uno de los volcanes más activos de Centroamérica.

Los organismos de emergencia mantienen monitoreo permanente.

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