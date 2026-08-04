martes 04 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de agosto de 2026 - 14:56
Fenómenos.

Guatemala declaró alerta naranja por el volcán de Fuego

El volcán de Fuego intensificó su actividad y obligó a realizar evacuaciones preventivas en comunidades cercanas de Guatemala.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Guatemala declaró alerta naranja por el volcán de Fuego: hay explosiones, lava y evacuaciones

Guatemala declaró alerta naranja por el volcán de Fuego: hay explosiones, lava y evacuaciones

Lee además
Convocados de Lionel Scaloni para Guatemala
Deportes.

Con sorpresas y regresos, Lionel Scaloni confirmó los convocados para el amistoso ante Guatemala
La Selección jugará en La Bombonera este 31 de marzo, luego de que se cayera la Finalissima con España.
Deportes.

Argentina vs. Guatemala en La Bombonera: entradas, precios y cómo conseguirlas

El volcán, considerado uno de los más activos de Centroamérica, se encuentra a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala. En las últimas horas, las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas y mantienen un monitoreo permanente de la evolución de la erupción.

Evacuaciones preventivas por la erupción

Los organismos de emergencia comenzaron a evacuar comunidades cercanas al volcán debido al avance de la actividad eruptiva. El objetivo es reducir el riesgo ante posibles flujos de lava, caída de ceniza, material volcánico y cambios repentinos en el comportamiento del coloso. Las autoridades pidieron a la población respetar las indicaciones oficiales, evitar acercarse a zonas de riesgo y mantenerse informada por canales oficiales.

Explosiones y columnas de ceniza

La actividad del volcán de Fuego incluyó explosiones y emisión de ceniza. Según los reportes difundidos, las columnas alcanzaron varios kilómetros de altura, lo que generó preocupación por la posible afectación en comunidades, rutas y zonas productivas cercanas.

El volcán de Fuego ya registra actividad frecuente, pero el aumento de las últimas horas llevó a elevar el nivel de alerta y reforzar los operativos de prevención.

Un volcán con antecedentes trágicos

Guatemala convive con una fuerte actividad volcánica y el volcán de Fuego es uno de los más vigilados del país. Su actividad puede cambiar rápidamente, por eso las autoridades mantienen protocolos de evacuación y monitoreo constante.

Mientras continúa la emergencia, los equipos técnicos evalúan la evolución del fenómeno y las condiciones de seguridad para las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Lo que tenés que saber

  • Guatemala declaró alerta naranja.
  • La emergencia es por el volcán de Fuego.
  • Se registraron explosiones y emisión de ceniza.
  • Hubo descenso de material volcánico.
  • Las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas.
  • El volcán está a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
  • Es uno de los volcanes más activos de Centroamérica.
  • Los organismos de emergencia mantienen monitoreo permanente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con sorpresas y regresos, Lionel Scaloni confirmó los convocados para el amistoso ante Guatemala

Argentina vs. Guatemala en La Bombonera: entradas, precios y cómo conseguirlas

Alerta en Centroamérica: un fuerte terremoto sacudió México y Guatemala

La Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años

Historia viral: pasó más de un mes perdido en el mar y apareció con vida cerca de Hawái

Lo que se lee ahora
La Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años
Mundo.

La Antártida registró la temperatura más baja del planeta en 14 años

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño
Celebración.

Jujuy tendrá el primer Festival Nacional del Éxodo

Escuela de Comercio de Perico: Alumna fue golpeada y herida afuera de un colegio
Policiales.

Violento ataque a una alumna en Perico: realizaron 4 allanamientos con 6 demorados

Rescate en Tilcara.
Jujuy.

Tilcara: rescataron a un turista japonés tras desbarrancarse camino a Punta Corral

Imagen de archivo de un incendio en Jujuy video
SMN.

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

La provincia de La Rioja tiene un verdadero tesoro natural. video
País.

El pueblo de La Rioja que esconde huellas de dinosaurios y un paisaje de millones de años

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel