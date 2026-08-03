Historia viral: pasó más de un mes perdido en el mar y apareció con vida cerca de Hawái

Kai Sato, un hombre de 39 años, inició su travesía en velero desde la isla Catalina el 7 de junio. Sin embargo, apenas dos semanas después de comenzar el viaje dentro del mar, sufrió una serie de contratiempos: el mástil de la embarcación quedó inutilizado, se agotó el combustible disponible y la batería de su celular dejó de funcionar.
Como consecuencia, quedó completamente a la deriva, aislado y sin recursos, lejos de las principales vías de navegación. El navegante oriundo de California contó que atravesó momentos de profunda angustia, durante los cuales lloró durante varios días y llegó a sentirse vencido y expuesto, como un “blanco fácil”, mientras la corriente marina lo alejaba cada vez más de cualquier oportunidad de ser encontrado.
“Lloré durante toda una semana, sintiéndome fatal, como si estuviera en el sur. Incluso pensé en arrancar el motor y asfixiarme, en quitarme la vida”, dijo a Hawaii News Now.
“Blanco fácil”
Además, relató que se sentía como un “blanco fácil”, mientras el océano lo empujaba hacia el sur por efecto de la corriente marina y lo llevaba cada vez más lejos de la trayectoria que había planeado originalmente.
No obstante, después de atravesar cinco días de incertidumbre y análisis, decidió tomar la iniciativa y empezó a recuperar la embarcación con soluciones improvisadas, utilizando elementos como tubos de PVC y remos de kayak para intentar ponerla nuevamente en condiciones de navegación.
Pero, ¿de qué manera logró mantenerse con vida durante tantos días en medio del océano? El estadounidense explicó que pudo resistir gracias a una alimentación basada en restos de avena, además de peces y calamares que terminaban dentro de su embarcación por el movimiento de las olas. Para hidratarse, aprovechaba el agua condensada proveniente del mar, que recolectaba en un recipiente. “Simplemente lo lamí para sobrevivir”, contó.
Kai necesitó cerca de un mes para volver a ubicarse en la zona de navegación que conecta California con Hawái, donde finalmente fue encontrado y rescatado en un operativo inesperado el pasado martes 22 de julio por un buque de carga que se encontraba rumbo a las islas.
Actualmente, el navegante californiano permanece alojado en la vivienda de un familiar mientras se recupera de la experiencia vivida.
Sin embargo, pese a la difícil situación que atravesó en alta mar, ya piensa en una nueva travesía marítima: su próximo destino será Filipinas, aunque esta vez planea realizar el recorrido a bordo de una embarcación de mayor tamaño.
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