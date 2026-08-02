domingo 02 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de agosto de 2026 - 09:08
FNE.

Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

La segunda jornada se realizará este domingo 2 de agosto en el estadio 23 de Agosto. Habrá ingresos diferenciados, cambios en el tránsito y presentación de los colegios grandes.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.

Casi 20 mil estudiantes dijeron presente en el Finde estudiantil.

El Finde Estudiantil 2026 continuará este domingo en San Salvador de Jujuy con la participación de estudiantes de diferentes puntos de la provincia, con el protagonismo de los colegios más grandes. En la nota detallamos todo lo que necesitas saber de esta jornada.

Lee además
Las Malvinas son argentinas en el finde estudiantil de la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: "Las Malvinas son argentinas", las banderas en el Finde Estudiantil
Finde Estudiantil de la FNE 2026.
Jujuy.

El emotivo mensaje del Mayor Jujuy en la FNE 2026: "Fuerzas, Fran"

Horarios del Finde Estudiantil para este domingo

El ingreso destinado a la ornamentación de los sectores se realizará entre las 9.30 y las 11.30, mientras que la apertura general del estadio está prevista para las 12.

Las actividades comenzarán oficialmente a las 13 y los accesos se cerrarán a las 15. También estará habilitada una entrada diferenciada para los estudiantes que participen de las coreografías.

Desde la organización recomendaron llegar con anticipación, identificar previamente la puerta correspondiente y respetar las indicaciones del personal ubicado en las inmediaciones del estadio.

Cortes de tránsito alrededor del estadio

El operativo vial incluirá despejes de vehículos desde las 8 en Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca, y en Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

También habrá interrupciones en avenida Párroco Marshke, el derivador hacia avenida General Savio y diferentes intersecciones de Éxodo, Humahuaca, Tumusla, Cáceres y Pueyrredón.

Los colectivos que circulen de sur a norte serán desviados por General Savio, Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, pasaje Posadas, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

En sentido norte-sur, el recorrido alternativo será por avenida Éxodo, Pueyrredón, Alem y General Savio. El esquema especial se mantendrá mientras se desarrollen las actividades.

Por dónde ingresará cada colegio

En el sector Lobo Norte, la puerta 1 será utilizada por la Escuela Provincial de Arte Medardo Pantoja y el Colegio Polivalente de Artes. Por la puerta 2 ingresarán el Colegio Secundario N°59 Olga Aredez y la ETP N°1 de Belmonte, mientras que Santa Teresita y la EET N°1 Zegada accederán por la puerta 3.

En Preferencial, la puerta 1 corresponderá a la Escuela de Comercio N°1 José Manuel Estrada de Perico, el Colegio Nuestra Señora del Huerto y la Escuela Provincial de Comercio N°1 Carlos Ibarra. Por la puerta 3 entrarán el Colegio N°3 Éxodo Jujeño, la EET N°1 General Savio y la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti.

En Lobo Sur, la puerta 1 estará destinada a la Escuela de Comercio N°1 de Perico y a la Escuela de Comercio N°2 Malvinas Argentinas. Nuevo Horizonte N°1 utilizará la puerta 2 y la EET N°2, la puerta 3. La Escuela Provincial de Comercio N°3 y el Colegio N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante ingresarán por la puerta 4.

El orden de los bailes del Grupo N°1

El cronograma difundido para el primer grupo del domingo establece el siguiente orden:

Los bailarines del Grupo N°1 deberán ingresar desde las 12, mientras que el acceso para el Grupo N°2 está previsto desde las 14.30. Las presentaciones comenzarán a partir de las 13.

El orden de los bailes del Grupo N°2

Después de las primeras presentaciones, el segundo grupo continuará con las coreografías de nueve instituciones. El orden será el siguiente:

Los bailarines correspondientes al Grupo N°2 podrán ingresar al estadio desde las 14.30.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: "Las Malvinas son argentinas", las banderas en el Finde Estudiantil

El emotivo mensaje del Mayor Jujuy en la FNE 2026: "Fuerzas, Fran"

FNE 2026: el Bachi 6 homenajeó al Indio Solari en el Finde Estudiantil

FNE 2026: Sofía Masino y Victoria Zamar vivieron el Finde Estudiantil

Después de las napolitanas del Finde Estudiantil, así limpiaron el estadio los estudiantes

Lo que se lee ahora
Finde Estudiantil de la FNE 2026 video
Jujuy.

Finde Estudiantil: tres anillos de seguridad en cercanías al Estadio 23 de agosto

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Finde Estudiantil 2026
FNE 2026.

Ya se vive el Finde Estudiantil 2026 en el estadio 23 de Agosto

CEDEMS.
Jujuy.

CEDEMS confirmó su adhesión al paro nacional docente del lunes 3 de agosto

Gimnasia de Jujuy cayó de visitante por 2 a 1 ante Colegiales
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó de visitante por 2 a 1 ante Colegiales

Finde Estudiantil 2026.
Jujuy.

Finde Estudiantil: el SAME realizó 17 atenciones y contuvo dos crisis de salud mental

Catalina Sánchez y un diseño de vestido muy jujeño.
FNE.

La representante saliente de Córdoba llevó a Jujuy en su vestido con paisajes pintados a mano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel