Segundo día del Finde estudiantil: cortes de calle, horarios de ingreso y orden de baile

El Finde Estudiantil 2026 continuará este domingo en San Salvador de Jujuy con la participación de estudiantes de diferentes puntos de la provincia, con el protagonismo de los colegios más grandes. En la nota detallamos todo lo que necesitas saber de esta jornada.

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El ingreso destinado a la ornamentación de los sectores se realizará entre las 9.30 y las 11.30 , mientras que la apertura general del estadio está prevista para las 12 .

Las actividades comenzarán oficialmente a las 13 y los accesos se cerrarán a las 15 . También estará habilitada una entrada diferenciada para los estudiantes que participen de las coreografías.

Desde la organización recomendaron llegar con anticipación, identificar previamente la puerta correspondiente y respetar las indicaciones del personal ubicado en las inmediaciones del estadio.

Cortes de tránsito alrededor del estadio

El operativo vial incluirá despejes de vehículos desde las 8 en Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca, y en Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

También habrá interrupciones en avenida Párroco Marshke, el derivador hacia avenida General Savio y diferentes intersecciones de Éxodo, Humahuaca, Tumusla, Cáceres y Pueyrredón.

Los colectivos que circulen de sur a norte serán desviados por General Savio, Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, pasaje Posadas, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

En sentido norte-sur, el recorrido alternativo será por avenida Éxodo, Pueyrredón, Alem y General Savio. El esquema especial se mantendrá mientras se desarrollen las actividades.

Por dónde ingresará cada colegio

En el sector Lobo Norte, la puerta 1 será utilizada por la Escuela Provincial de Arte Medardo Pantoja y el Colegio Polivalente de Artes. Por la puerta 2 ingresarán el Colegio Secundario N°59 Olga Aredez y la ETP N°1 de Belmonte, mientras que Santa Teresita y la EET N°1 Zegada accederán por la puerta 3.

En Preferencial, la puerta 1 corresponderá a la Escuela de Comercio N°1 José Manuel Estrada de Perico, el Colegio Nuestra Señora del Huerto y la Escuela Provincial de Comercio N°1 Carlos Ibarra. Por la puerta 3 entrarán el Colegio N°3 Éxodo Jujeño, la EET N°1 General Savio y la Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti.

En Lobo Sur, la puerta 1 estará destinada a la Escuela de Comercio N°1 de Perico y a la Escuela de Comercio N°2 Malvinas Argentinas. Nuevo Horizonte N°1 utilizará la puerta 2 y la EET N°2, la puerta 3. La Escuela Provincial de Comercio N°3 y el Colegio N°1 Teodoro Sánchez de Bustamante ingresarán por la puerta 4.

El orden de los bailes del Grupo N°1

El cronograma difundido para el primer grupo del domingo establece el siguiente orden:

Los bailarines del Grupo N°1 deberán ingresar desde las 12, mientras que el acceso para el Grupo N°2 está previsto desde las 14.30. Las presentaciones comenzarán a partir de las 13.

El orden de los bailes del Grupo N°2

Después de las primeras presentaciones, el segundo grupo continuará con las coreografías de nueve instituciones. El orden será el siguiente:

Los bailarines correspondientes al Grupo N°2 podrán ingresar al estadio desde las 14.30.