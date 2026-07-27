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27 de julio de 2026 - 10:58
FNE 2026.

Finde Estudiantil 2026: accesos y horarios para el 1 y 2 de agosto

El Finde Estudiantil se realizará el 1 y 2 de agosto en el Estadio 23 de Agosto. Conocé los horarios y accesos para cada colegio

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

La organización del Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes confirmó cómo estarán distribuidos los colegios durante las dos jornadas que se desarrollarán en el estadio 23 de Agosto. También se dieron a conocer las puertas habilitadas, los horarios de ingreso y los sectores asignados para cada institución.

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El tradicional encuentro estudiantil se llevará adelante el sábado 1 y domingo 2 de agosto, como parte de las actividades correspondientes a la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Horarios para el Finde Estudiantil

El cronograma será el mismo durante ambas jornadas. El ingreso destinado a la colocación de ornamentaciones se realizará de 9:30 a 11:30, mientras que la apertura general de las puertas del estadio está prevista para las 12:00.

Las actividades comenzarán oficialmente a las 13:00 y el cierre de los accesos será a las 15:00. La organización recomendó respetar los horarios y dirigirse directamente a la puerta asignada para evitar demoras o aglomeraciones.

También habrá un acceso diferenciado para los bailarines, ubicado en el sector señalado especialmente en el plano del estadio.

Distribución de los colegios para el sábado 1 de agosto

En el sector Lobo Norte, la puerta 1 será utilizada por Cristo Rey, Blaise Pascal y Secundario N°54. Por la puerta 2 ingresarán Escuela de Minas, EMDEI, CHE-IL, A. M. Gianelli y Secundario N°43. La puerta 3 estará destinada a Escuela Normal del Carmen y Secundario N°48.

En el sector Preferencial, por la puerta 1 accederán Secundario N°1, Colegio Mayor Jujuy, Divino Redentor, Bachillerato N°6, Secundario N°2 y Colegio N°2 Armada Argentina. La puerta 3 corresponderá a Polimodal N°3, Secundario N°42, Secundario N°32, Bachillerato N°16 y Colegio del Salvador.

En Lobo Sur, la puerta 1 será para Nuevo Horizonte N°2 de Monterrico y Bachillerato N°21. Por la puerta 2 ingresarán Pablo Pizzurno, Secundario N°33 y Bachillerato N°2. La puerta 3 estará habilitada para IPSEL, La Salle, Secundario N°6 y Remedios de Escalada. Finalmente, Marina Vilte y Secundario N°39 deberán ingresar por la puerta 4.

Orden de ingreso para el domingo 2 de agosto

Durante la segunda jornada, en Lobo Norte, la puerta 1 será utilizada por EPA-M. Pantoja y el Colegio Polivalente de Artes. Por la puerta 2 accederán Olga Aredez y E.T.P. N°1 de Belmonte, mientras que Santa Teresita y E.E.T. N°1 Zegada tendrán asignada la puerta 3.

En el sector Preferencial, por la puerta 1 ingresarán Escuela de Comercio N°1 Casas, Colegio Nuestra Señora del Huerto y Escuela Provincial de Comercio N°1 Ibarra. La puerta 3 estará destinada al Colegio N°3, E.E.T. N°1 Savio y Escuela Normal.

En Lobo Sur, la puerta 1 será para Escuela de Comercio N°1 de Perico y Escuela de Comercio N°2 Malvinas Argentinas. Nuevo Horizonte N°1 ingresará por la puerta 2 y la E.E.T. N°2 por la puerta 3. En tanto, Escuela Provincial de Comercio N°3 y Colegio N°1 accederán por la puerta 4.

Las autoridades pidieron a estudiantes, docentes y acompañantes revisar previamente el plano y respetar la distribución establecida para facilitar el ingreso al estadio.

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