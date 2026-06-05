FNE 2026: el finde estudiantil tiene nueva fecha

El Finde Estudiantil en Jujuy cambió de fecha y finalmente se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el estadio. Así lo confirmó a Canal 4 el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales, quien explicó que la decisión se tomó porque Gimnasia de Jujuy jugará el domingo 12, día que estaba previsto inicialmente para el evento.

Según detalló Morales, la organización ya trabaja en una edición especial, marcada por el 75° aniversario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En ese marco, destacó que la propuesta busca escuchar a los colegios y acompañar lo que pide el estudiantado.

“Se viene una fiesta estudiantil, por lo cual es una fecha bastante particular, que es el 75 aniversario de la Boda de Brillantes. Estamos organizando algo bastante lindo, pedido y escuchado”, expresó Morales.

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Además, remarcó que desde el Ente vienen recorriendo los colegios para conocer las expectativas de los estudiantes. “Esa es la manera: recorrer los colegios, recorrer todos los cimientos, ver qué es lo que quieren y qué desea el estudiantado. Tenemos que estar a la par con lo que vienen ellos”, señaló.

Cómo será la organización del fin de semana

Morales también adelantó cómo se distribuirá la participación de los establecimientos durante las dos jornadas. Según indicó, el sábado participarán 34 colegios, mientras que el resto de las instituciones quedarán programadas para el domingo.

“El sábado tenemos 34 establecimientos y todo lo demás va para el día domingo”, confirmó el presidente del Ente Autárquico Permanente.

Finde Estudiantil. Finde Estudiantil.

Qué pasará con la napolitana

Uno de los temas que volvió a aparecer en la previa fue la tradicional “napolitana” y la discusión sobre si debe romperse o no. Morales explicó que será una decisión optativa para cada grupo y pero sí lo que es obligatorio el puntaje con respecto a la limpieza.

“Siempre se discute el tema de la napolitana, para ver si se la rompe o no. Yo fui carrocero, estuve en la época de crearla, pintarla, pero después romperla. Me gusta crear, me gusta romper y también me gusta limpiar”, dijo.

En ese sentido, aclaró: “Se rompe, es optativo. El que quiere romper, rompe; el que no, no. Si me preguntás a mí, mi idea es romperla”.