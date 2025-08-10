Con un marco imponente de público y un clima festivo inmejorable, el Finde Estudiantil reunió a más de 20 mil chicos y chicas de distintos puntos de Jujuy. El titular del Ente Autárquico valoró el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.
Más de 20 mil estudiantes le pusieron color y alegría al Finde Estudiantil
Durante el fin de semana, más de 20 mil estudiantes jujeños participaron del tradicional "finde estudiantil", en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. El evento, que ya es un clásico de esta celebración, contó con presentaciones artísticas, coreografías, música y una energía que se vivió a pleno en el Estadio 23 de Agosto.
El presidente del Ente Autárquico Permanente se mostró satisfecho con el desarrollo de las actividades y destacó el entusiasmo de los chicos:
“Hubo un clima espectacular, no solo en lo que hace al tiempo, que nos dio unos días hermosos, sino también todo el color y toda la alegría que trajeron los chicos”, expresó en diálogo con Canal 4.
Según las estimaciones, el sábado se congregaron unas 12 mil personas, mientras que el domingo la concurrencia superó esa cifra.
“Hoy hubo un poco más seguramente, todavía no tenemos ese dato exacto, pero al ver los colegios que más hinchada traen, se nota en las tribunas una cantidad importante de estudiantes”, agregó el titular del ente.
Uno de los aspectos que más se valoró fue la llegada de delegaciones desde el interior provincial, algo que va en línea con el objetivo de hacer de la FNE 2025 una fiesta federal y participativa.
“Es un poco la idea que tenemos desde el Gobierno de la Provincia: federalizar esta fiesta lo más posible. Este año tenemos carrozas de un montón de lugares del interior. Eso habla de la inclusión y del compromiso de todos”, afirmó.
Entre los colegios presentes, se destacó la participación de estudiantes de Perico y otras instituciones de distintos puntos de Jujuy. Todos con propuestas originales y una energía que reafirma el espíritu juvenil de esta fiesta.
El balance, tal como lo definió el propio presidente del Ente Autárquico Permanente, fue "muy positivo", resaltando el trabajo que realizan los estudiantes durante meses para brillar en estos días tan importantes.
Agenda completa de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.