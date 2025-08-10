Más de 20 mil estudiantes le pusieron color y alegría al Finde Estudiantil

Con un marco imponente de público y un clima festivo inmejorable, el Finde Estudiantil reunió a más de 20 mil chicos y chicas de distintos puntos de Jujuy . El titular del Ente Autárquico valoró el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.

Durante el fin de semana, más de 20 mil estudiantes jujeños participaron del tradicional "finde estudiantil" , en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 . El evento, que ya es un clásico de esta celebración, contó con presentaciones artísticas, coreografías, música y una energía que se vivió a pleno en el Estadio 23 de Agosto.

El presidente del Ente Autárquico Permanente se mostró satisfecho con el desarrollo de las actividades y destacó el entusiasmo de los chicos:

“Hubo un clima espectacular, no solo en lo que hace al tiempo, que nos dio unos días hermosos, sino también todo el color y toda la alegría que trajeron los chicos”, expresó en diálogo con Canal 4.

Según las estimaciones, el sábado se congregaron unas 12 mil personas, mientras que el domingo la concurrencia superó esa cifra.

“Hoy hubo un poco más seguramente, todavía no tenemos ese dato exacto, pero al ver los colegios que más hinchada traen, se nota en las tribunas una cantidad importante de estudiantes”, agregó el titular del ente.

Diseño sin título (10)

Uno de los aspectos que más se valoró fue la llegada de delegaciones desde el interior provincial, algo que va en línea con el objetivo de hacer de la FNE 2025 una fiesta federal y participativa.

“Es un poco la idea que tenemos desde el Gobierno de la Provincia: federalizar esta fiesta lo más posible. Este año tenemos carrozas de un montón de lugares del interior. Eso habla de la inclusión y del compromiso de todos”, afirmó.

Entre los colegios presentes, se destacó la participación de estudiantes de Perico y otras instituciones de distintos puntos de Jujuy. Todos con propuestas originales y una energía que reafirma el espíritu juvenil de esta fiesta.

El balance, tal como lo definió el propio presidente del Ente Autárquico Permanente, fue "muy positivo", resaltando el trabajo que realizan los estudiantes durante meses para brillar en estos días tan importantes.

