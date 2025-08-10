Finde Estudiantil: chicos del Comercial 1 juntaron peluches para el Día del Niño

En una propuesta cargada de empatía y compromiso, los alumnos del Colegio Comercial N°1 impulsaron una singular “lluvia de peluches” con el objetivo de recolectar juguetes en desuso para regalarlos en el Día del Niño. La misma se realizó este domingo en el Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La dinámica fue simple pero emotiva: invitar a los asistentes a la hinchada a llevar peluches que ya no usen y arrojarlos hacia el sector designado, para luego destinarlos a niños que los recibirán con ilusión. “La idea es que los chicos del Comercial 1 traigan los peluches que ya no usen, para que otros chicos puedan disfrutarlos y darles una nueva vida”, explicaron los organizadores.
Esta acción solidaria está vinculada a una fundación que trabaja en el Hospital de Niños y que cada año prepara actividades y entregas especiales para esta fecha. Además de peluches, la campaña recibe donaciones de caramelos, ropa y otros elementos que se distribuirán el próximo fin de semana.
Quienes participan de la iniciativa destacan la satisfacción que genera el gesto: “La primera vez que lo hicimos entregamos muchos regalos, ropa y otras cosas, y se sintió muy bien. Ver a esos niños recibiendo tan poco y siendo tan felices por eso, te da más ganas de volver a hacerlo”.
