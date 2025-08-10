Finde Estudiantil: chicos del Comercial 1 juntaron peluches para el Día del Niño

Gran iniciativa.

En una propuesta cargada de empatía y compromiso, los alumnos del Colegio Comercial N°1 impulsaron una singular “lluvia de peluches” con el objetivo de recolectar juguetes en desuso para regalarlos en el Día del Niño. La misma se realizó este domingo en el Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La dinámica fue simple pero emotiva: invitar a los asistentes a la hinchada a llevar peluches que ya no usen y arrojarlos hacia el sector designado, para luego destinarlos a niños que los recibirán con ilusión. “La idea es que los chicos del Comercial 1 traigan los peluches que ya no usen, para que otros chicos puedan disfrutarlos y darles una nueva vida”, explicaron los organizadores.

image Esta acción solidaria está vinculada a una fundación que trabaja en el Hospital de Niños y que cada año prepara actividades y entregas especiales para esta fecha. Además de peluches, la campaña recibe donaciones de caramelos, ropa y otros elementos que se distribuirán el próximo fin de semana.

Quienes participan de la iniciativa destacan la satisfacción que genera el gesto: “La primera vez que lo hicimos entregamos muchos regalos, ropa y otras cosas, y se sintió muy bien. Ver a esos niños recibiendo tan poco y siendo tan felices por eso, te da más ganas de volver a hacerlo”.

CAMPANA PELUCHE 2 Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

