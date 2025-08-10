FNE 2025: Ya se vive el segundo día del Finde Estudiantil

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy este domingo 10 de agosto se desarrolla el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto.
Con un estadio 23 de Agosto totalmente repleto, los estudiantes jujeños disfrutan de una jornada única y a pura diversión.
Domingo 10 de agosto: bloque 1
Domingo 10 de agosto: bloque 2
Lobo Norte
Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra
Col. Sec. 59 "Olga Aredez"
E.T.P. 1- Belmonte
Centro Polivalente de Arte
E.E.T. 1- Escolástico Segada
Preferencial
Esc. de Comercio 1 - Casas
Nuestra Señora Del Huerto
Colegio Santa Teresita
E.P.A. "Medardo Pantoja"
Colegio 3
E.E.T. 1 – General Savio
Escuela Normal
Lobo Sur
Esc. de Comercio 1 de Perico
Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas
Nuevo Horizonte 1
E.E.T 2
Platea
Esc. Prov. de Comercio 3
Colegio 1
Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:
Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.
Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.
