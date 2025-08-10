domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 16:26
Alegría.

FNE 2025: Ya se vive el segundo día del Finde Estudiantil

Con un estadio 23 de Agosto totalmente repleto, los estudiantes jujeños disfrutan de una jornada única y a pura diversión.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Lee además
fne 2025: el colegio nueva siembra elige hoy a su representante
Elección.

FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante
Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Finde estudiantil: todos los detalles del domingo

Domingo 10 de agosto: bloque 1

  • Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
  • Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
  • Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
  • Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
  • E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
  • Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
  • E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
  • Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Domingo 10 de agosto: bloque 2

  • Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
  • Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
  • E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
  • Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
  • E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
  • Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
  • Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
  • Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
  • Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
  • Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix
  • Ubicación del domingo 10 de agosto
Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Lobo Norte

Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra

Col. Sec. 59 "Olga Aredez"

E.T.P. 1- Belmonte

Centro Polivalente de Arte

E.E.T. 1- Escolástico Segada

Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Preferencial

Esc. de Comercio 1 - Casas

Nuestra Señora Del Huerto

Colegio Santa Teresita

E.P.A. "Medardo Pantoja"

Colegio 3

E.E.T. 1 – General Savio

Escuela Normal

Embed

Lobo Sur

Esc. de Comercio 1 de Perico

Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas

Nuevo Horizonte 1

E.E.T 2

Platea

Esc. Prov. de Comercio 3

Colegio 1

Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Cambios en el tránsito por el Finde Estudiantil

  • Los despejes de calzada serán a partir de las 08:00 hs
  • Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.
  • Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.
  • Cortes de tránsito a partir de las 12:00 hs
  • Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.
  • Lincoln y Taboada.
  • Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).
  • Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Éxodo y Cerro Aguilar.
  • Éxodo y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast.
Finde Estudiantil.
Finde Estudiantil.

Finde Estudiantil.

Transporte urbano de pasajeros a partir de las 12:00 hs

Embed

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

FNE 2025: Eunice Ortega es la nueva representante del Colegio Divino Redentor

FNE 2025: Candela Robles, la nueva representante del Comercial N°3

Lo que se lee ahora
Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025
¡Atención!

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel