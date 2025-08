Carlos Sadir rompió el silencio sobre temas importantes de la actualidad de Jujuy

Con respecto a Jujuy y el cobre, Sadir agregó, “Nosotros tenemos una explotación, ya no exploración, sino explotación en una mina que se llama Martín Bronce”. Martín Bronce, es el único proyecto de cobre en producción del país que exporta hasta 5.000 toneladas por mes. Una mina con más de 50 años ubicada en las yungas jujeñas y pertenece a familias jujeñas. “Esto pone a Jujuy como productor de cobre” explicó Sadir.

image Carlos Sadir en Sin Limites.

Con respecto a la minería, el gobernador apuntaba a la importancia del acompañamiento del Secretario de Minería de Nación y el vice jefe, tanto en actuaciones internacionales como dentro de las fronteras de nuestro país. A su vez enfatizó en los trabajos que se vienen realizando con el SeGeMAr, el Servicio Geológico Minero Argentino, para la recopilación de información geológica, minera y ambiental en distintos sitios de interés para exploración y explotación minera que tiene la provincia a fin de contar con la información pertinente para ser presentada a posibles inversores: “Se han localizado 8 sectores potenciales mineros. Ahora se va a analizar más específicamente. Esto es importante para buscar inversores de manera más sencilla. Esto facilita que lleguen inversores al lugar, a la provincia”.

En materia de Litio el gobernador apuntó a la manera como “la minería va transformando la matriz económica. Estamos hablando de minería responsable, sustentable y con los controles correspondiente. En materia de minería hace falta trabajo, confianza y seguridad para que los inversores y grandes empresas mineras lleguen a la Argentina y se dediquen a explorar principalmente. La minería lleva su tiempo” planteaba Carlos Sadir.

“Jujuy cuenta con dos empresas produciendo Litio; otras explorando. Pero el proceso es lento. Si bien el litio es un poco más rápido que el cobre, de todas maneras es lento (…) Esto significa recursos para las provincias pero principalmente puestos de trabajo de calidad, proveedores mineros y todo lo que derrama. Obviamente estamos hablando de una minería sustentable con monitoreo constantes con participación de todos los sectores involucrados para tener la tranquilidad de que se trabaja adecuadamente”

Cauchari IV y V

Con respecto a energía, el Gobernador apuntó a la situación de Cauchari IV y V y las expectativas que esto conlleva. Se trata de sumar espacios al parque solar más grande de América del Sur, que ya cuenta con la autorización por parte de nación. “Ya fue una misión a China para cerrar los contratos” dijo el Gobernador y aclaró que en este caso, Cauchari IV y V, el Eximbank chino financiará el 100% de la obra; mientras que en los proyectos anteriores el crédito era por el 85% del total de la inversión, a una tasa de interés del 3% en un crédito concesional (el primero de la República Argentina) y el equity del 15% con un Bono Verde (el primero de Jujuy y la Región sin garantía de Coparticipación, solo con la garantía del proyecto).

Con respecto a las obligaciones de cobros y pagos, Sadir aclaró, “Tenemos deudas que se pagan mensualmente. Los vencimientos al Eximbank se van pagando al día. Estamos cumpliendo”. Por otro lado, con respecto a las ventas de producción realizadas a CAMMESA por 20 años, Sadir agregó, “no hay mayor inconveniente en eso. Desde CAMESA se va pagando. Vienen cumpliendo bien. Eso nos permite juntar los recursos para cumplir con los bonistas en fechas indicadas”.

Mientras comentaba sobre las obligaciones adquiridas y el circuito de pagos que se vienen cumpliendo, el gobernador remarcó un proyecto, “hay una idea con la Secretaria de Energía de Nación de que las generadores pudieran hacer contratos directamente con las distribuidoras o las empresas, esto se viene hablando” decía Sadir, a tal manera de evitar triangulaciones.

Política – “Grito Federal es un espacio conformado por provincias que buscamos el dialogo”

grito federal

La vista del gobernador Carlos Sadir llegó luego del anuncio del lanzamiento del nuevo frente electoral en un año clave. “Es un espacio conformado con otras provincias. Corrientes no se sumó hasta el momento, pero tengo entendido que va a estar. Ahora está en proceso de elecciones, y después de esto entiendo que se va a sumar a este espacio”.

“Jujuy junto a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz conformamos un espacio que busca el dialogo, el federalismo”.

En este punto, el gobernador recordó la importancia de la obra pública, de invertir en infraestructura, en la microeconomía, “la importancia de generar inversiones, nuevas rutas, invertir en energía y conectividad. Sin infraestructura y sin obra pública no se puede crecer”

“Entendemos el sistema Federal, las responsabilidad, obligaciones y compromisos de las partes. Hoy lamentablemente nación ha tomado la decisión de no hacer obra pública y nosotros la necesitamos” decía Carlos Sadir.

“No es la idea ser una oposición al gobierno. La mayoría que conformamos el espacio hemos estado acompañando en el Congreso con muchas de las leyes. No es la idea de hacer una oposición, sino de complementar y buscar una alternativa de que este federalismo que tanto se pregona llegue a las provincias”. A la vez, apuntando a las elecciones de octubre Sadir decía: “La elección de ahora ya está jugada. Hay provincias donde el cierre de frente y los plazos de las elecciones ya están corriendo, como Chubut y Santa Fe. Este espacio no se agota en octubre, no es la idea. La idea es seguir pensando en el 2027”.

En esta nueva conformación, si bien las puertas se encuentran abiertas no solo a que se sumen provincias, sino frentes, mandatarias y quienes “quieran sumar y dialogar (…) el límite es el kirchnerismo” decía Carlos Sadir “Cordoba forma parte de esto, es un peronismo muy cordobés que no es kirchnerismo. Si aparecen espacios que están de acuerdo y comulgan con la idea de un país federal, bienvenido sea”

Paritarias en Jujuy

Con respecto a las paritarias, el Gobernador Sadir aclaró la importancia del dialogo, “conozco la situación” decía, a la vez que explicaba la intención de incrementar los sueldos mínimos.

En el caso de las paritarias docentes, Sadir decía, “espero que podamos arreglar en buenos términos. En el caso de los docentes la paritaria está prevista para el día 11 de agosto para seguir hablando como lo venimos haciendo (…) Hay que seguir hablando y llegar a puntos de contacto donde nos pongamos de acuerdo. Entiendo la necesidad de los empleados públicos. Vamos haciendo paritarias con los distintos sectores”.

Paritarias 2024 con salud (Foto archivo) Reuniones Paritarias (Foto archivo)

“Entiendo la situación de los trabajadores. De los empleados públicos, es lo que está pasando en el país donde todo es poco” explicaba el gobernador, “con la inflación de arrastre los sueldos han quedado bajos, (…) estoy haciendo el máximo esfuerzo para que estén mejor. Estamos buscando la manera de ir subiendo los mínimos, llevar los salarios mininos a que le ganen la inflación. Pero aun así se queda uno corto. Obviamente eso lo entiendo y puede llevar a un achatamiento en la escala. Pero queremos que los que están más abajo de la base suban”

ATN e impuestos a los combustibles

En otro marco de la charla, Sadir recordó el tema de los ATN y los impuestos a los combustibles, donde la provincia no recibe lo que debería. En esto están las expectativas de lo que podrá ser la sesión en el día de mañana en el Congreso donde se tocaran estos temas de importancia para los gobernadores del interior de la argentina.

Solo por dar un ejemplo, con el tema del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de una caja millonaria que no se reparte de manera equitativa. ”La nación recibió por ATN $450 mil millones; de eso repartió $90 mil. En esos $90 mil repartió a algunas provincias, a Jujuy no le toco nada. Queremos esta ley, la ley de ATN, para quitar la discrecionalidad de los fondos. (…) Nos hubiera correspondido $7.700 millones, pero no llegó nada”

Crimen en Jujuy – Alto Comedero

Para terminar, el Gobernador no pudo obviar el tema que mantiene en vilo al pais, y en mayor medida a la provincia por los hallazgos de tremenda magnitud.

Haciendo referencia a esto, a los trabajos que se realizan desde cada uno de los organismos y fuerzas involucradas, Sadir apuntó a la importancia de contar con las cámaras de seguridad. “Las cámaras de seguridad son cruciales. No solo en este caso, sino en otros. Hoy estamos en la compra de 1000 cámaras de seguridad nuevas que vamos a instalar en ciudades del interior y vamos a acordar con los intendentes para ver donde se instalaran” decía Carlos Sadir.

A su vez recordó, “En Alto Comedero instalamos 25 cámaras en sectores que más nos preocupaban. Tener esto facilita mucho la investigación y vamos a seguir” concluyó el gobernador Carlos Sadir.