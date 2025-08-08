sábado 09 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 23:35
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

El Colegio Nueva Siembra eligió a María Emilia Fermi como su nueva representante para la FNE 2025 en Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Elección Representante Colegio Nueva Siembra

Representante 2025 : María Emilia Fermi

1° Princesa : Celina Mealla

2° Princesa : Rocio Lozano

El evento se mostró completamente colmado por la comunidad educativa del Divino Redentor. Estudiantes, docentes, familias y egresados acompañaron una velada que combinó emoción, música, reconocimientos y alegría estudiantil.

Las representantes de la FNE 2025

  1. Dr. Manuel Belgrano
  2. Colegio del Huerto - Luisana Bazzi
  3. Colegio Che Il - Ámbar Marjanov Aid
  4. Colegio Nuevo Horizonte 1 - Briana Fernández
  5. Colegio Martín Pescador - Candela García Antoraz
  6. Colegio Antonio María Gianelli - Nicole Ciares
  7. Complejo Educativo José Hernández - Constanza Read
  8. Colegio EMDEI - Maité Berral Baldiviezo
  9. Colegio Remedios de Escalada - Marina Paoloni
  10. Colegio Los Lapachos - Luciana Anze Salazar
  11. Colegio Santa Bárbara - María Victoria Zamar
  12. Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño" - Naire Matorras
  13. Colegio Mayor Jujuy - Joaquina Ramírez
  14. Comercial 1 - Ángeles Zenteno
  15. Colegio Santa Teresita - Santina Muñoz
  16. IPSEL - Kiara Caliva
  17. Colegio del Salvador - Serena Vacaflor
  18. Secundario 34 - Kiara Vilte
  19. Bachillerato 6 - Angelina Notario
  20. Secundario 33 de Reyes - Máxima Rosario Massari
  21. Colegio Blaise Pascal - Catalina Garnier
  22. Escuela de Minas - Emma Coronell
  23. Secundario Canónigo Gorriti - Olivia Lenarduzzi
  24. Secundario 43 - Virginia Mamaní
  25. Secundario 35 - Antonella Díaz

Palpalá

  • Colegio FASTA San Alberto Magno - Valentina Rebollo
  • EET N° 1 "General Savio" - Constanza Méndez
  • Colegio Domingo Faustino Sarmiento - Martina Vilca
  • Comercial N° 2 - Camila Arenas

¿Cuándo es la Fiesta Nacional de los Estudiantes?

Según lo establecido en el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 27 de septiembre de este año.

