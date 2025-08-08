FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

En una noche cargada de emoción y recuerdos, el Colegio Nueva Siembra eligió a su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). Se trata de María Emilia Fermi , quien llevará el estandarte de uno de los colegios más emblemáticos de la provincia en la elección capital.

Elección Representante Colegio Nueva Siembra Representante 2025 : María Emilia Fermi

1° Princesa : Celina Mealla

2° Princesa : Rocio Lozano

El evento se mostró completamente colmado por la comunidad educativa del Divino Redentor. Estudiantes, docentes, familias y egresados acompañaron una velada que combinó emoción, música, reconocimientos y alegría estudiantil. Las representantes de la FNE 2025 Dr. Manuel Belgrano Colegio del Huerto - Luisana Bazzi Colegio Che Il - Ámbar Marjanov Aid Colegio Nuevo Horizonte 1 - Briana Fernández Colegio Martín Pescador - Candela García Antoraz Colegio Antonio María Gianelli - Nicole Ciares Complejo Educativo José Hernández - Constanza Read Colegio EMDEI - Maité Berral Baldiviezo Colegio Remedios de Escalada - Marina Paoloni Colegio Los Lapachos - Luciana Anze Salazar Colegio Santa Bárbara - María Victoria Zamar Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño" - Naire Matorras Colegio Mayor Jujuy - Joaquina Ramírez Comercial 1 - Ángeles Zenteno Colegio Santa Teresita - Santina Muñoz IPSEL - Kiara Caliva Colegio del Salvador - Serena Vacaflor Secundario 34 - Kiara Vilte Bachillerato 6 - Angelina Notario Secundario 33 de Reyes - Máxima Rosario Massari Colegio Blaise Pascal - Catalina Garnier Escuela de Minas - Emma Coronell Secundario Canónigo Gorriti - Olivia Lenarduzzi Secundario 43 - Virginia Mamaní Secundario 35 - Antonella Díaz Palpalá Colegio FASTA San Alberto Magno - Valentina Rebollo

EET N° 1 "General Savio" - Constanza Méndez

Colegio Domingo Faustino Sarmiento - Martina Vilca

Comercial N° 2 - Camila Arenas ¿Cuándo es la Fiesta Nacional de los Estudiantes? Según lo establecido en el anuario escolar 2025/26 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 17 al 27 de septiembre de este año.

