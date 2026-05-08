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8 de mayo de 2026 - 13:44
Jujuy.

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

El níspero se expande en Jujuy por su sabor fresco y sus propiedades nutritivas. Cómo consumirlo y por qué muchas familias lo eligen.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Níspero.

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Aunque muchas personas lo relacionan con la infancia y las meriendas caseras, el níspero también aparece en recetas modernas, jugos naturales, mermeladas y preparaciones saladas. Su versatilidad permite incorporarlo fácilmente a la alimentación diaria.

Originario del sudeste de China, este fruto llegó hace siglos a Japón y luego se expandió hacia Europa y América Latina. En Argentina logró adaptarse a climas templados y actualmente forma parte del paisaje de varias provincias.

Níspero
Níspero.

Níspero.

Cómo es el níspero y por qué se cultiva en Argentina

El árbol de níspero pertenece a la familia Rosaceae, la misma de las manzanas, peras, ciruelas y duraznos. Puede alcanzar hasta diez metros de altura y se caracteriza por sus hojas grandes y oscuras.

Su fruto presenta una forma ovalada y colores que varían entre amarillo intenso y naranja. La pulpa resulta jugosa y refrescante, aunque mantiene un leve toque ácido incluso cuando madura completamente. Esa combinación explica por qué muchas personas lo consumen fresco apenas sale del árbol.

En Jujuy, el níspero suele aparecer en jardines familiares, quintas y viviendas antiguas. Durante la temporada, varias personas recolectan la fruta para preparar dulces caseros o compartirla entre vecinos.

Qué beneficios tiene el níspero para la salud

El níspero contiene vitaminas A, B2 y C, nutrientes que ayudan al cuidado de la piel y al funcionamiento del organismo. También aporta antioxidantes naturales y carotenos, sustancias vinculadas a la protección celular.

Además, esta fruta posee minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio y azufre. Gracias a su contenido de agua y fibra soluble, muchas personas lo incorporan en dietas equilibradas o en planes de alimentación livianos.

Especialistas también analizan sus propiedades antiinflamatorias y hepatoprotectoras. Algunas investigaciones científicas señalaron que sus compuestos antioxidantes ayudan a reducir la acumulación de grasa y colaboran en el cuidado del hígado.

Níspero.
Níspero.

Níspero.

Cómo se come el níspero y qué recetas se pueden preparar

La forma más habitual de consumir níspero consiste en comerlo fresco. Para eso solo hace falta retirar la cáscara fina y extraer las semillas marrones del interior.

También puede utilizarse en preparaciones dulces. Muchas familias elaboran mermeladas, compotas y almíbares aprovechando su sabor intenso y su textura suave.

En la cocina salada, algunos cocineros lo incorporan como guarnición de carnes o ingrediente para ensaladas frescas. Otra alternativa muy elegida consiste en licuarlo con agua y combinarlo con banana o manzana para preparar jugos naturales.

Níspero.
Níspero.

Níspero.

Qué tener en cuenta antes de consumirlo

Las semillas del níspero no deben ingerirse. En su interior contienen glucósidos cianogénicos, compuestos presentes también en otras frutas rosáceas. Por ese motivo, siempre se recomienda retirarlas antes de consumir la pulpa.

Para elegir buenos nísperos conviene observar el color y la textura. Los frutos más maduros presentan tonos anaranjados y una pulpa ligeramente blanda al tacto.

Otra recomendación útil consiste en conservarlos en un lugar fresco y consumirlos pocos días después de la cosecha, ya que maduran rápidamente y pierden firmeza con facilidad.

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