En el marco de las actividades realizadas ayer en San Juan por el día de la minería, se presentó la Mesa Federal Minera cuyo objetivo es articular y consolidar entre el Gobierno Nacional, las provincias y el sector privado el desarrollo de la actividad en el país.

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La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó además con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el ministro del Interior, Diego Santilli.

En el lanzamiento de esta mesa Federal participó también el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, junto a gobernadores de distintas provincias; representantes de cámaras empresarias; compañías mineras; referentes sindicales; y actores vinculados al desarrollo productivo y económico del país.

Este espacio, informaron, está destinado a promover inversiones estratégicas y consolidar el desarrollo de la actividad minera en la Argentina.

Durante la jornada de trabajo se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento de la minería argentina, el impulso a nuevas inversiones y la necesidad de continuar consolidando un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que permita acompañar el crecimiento del sector.

En ese contexto, se destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, provincias y empresas para transformar el potencial minero del país en desarrollo productivo, generación de empleo genuino e infraestructura para las comunidades.

Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra proyectos mineros por más de 42 mil millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones superiores a los 7.188 millones de dólares. Además, se estima que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20 mil millones de dólares hacia el año 2035.

Se lanzó en San Juan la Mesa Federal Minera Se lanzó en San Juan la Mesa Federal Minera.

Jujuy, actor clave en el sector minero

La presencia del gobernador de Jujuy en este espacio refleja el posicionamiento que la provincia logró construir en los últimos años en materia minera, consolidándose como una provincia referente en producción de litio, desarrollo de energías vinculadas a la transición energética y generación de oportunidades económicas asociadas al crecimiento de la actividad.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas que permitan ampliar inversiones, generar más puestos de trabajo y potenciar el desarrollo de proveedores locales y comunidades vinculadas a la actividad minera.

Del encuentro participaron también los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) como así también representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), empresarios del sector, legisladores nacionales, referentes sindicales entre otros referentes nacionales y sindicales.