Hantavirus: qué dijo un infectólogo jujeño sobre la variante que se transmite entre personas

Tras la muerte de tres personas durante un brote de hantavirus registrado en un crucero, aumentó la preocupación por una variante del virus que puede transmitirse entre personas y que genera un escenario epidemiológico diferente.

“ Lo que está pasando en este buque es que se trataría de la variante Andes , que esta no la tenemos en Jujuy, ha habido algunos casos diagnosticados, pero no han tenido implicancia epidemiológica”, dijo Gustavo Echeñique, el prestigioso médico (MP 2929) infectologo jujeño (MP 2929).

Recalcó que se trata de una variante que “predispone a una transmisión entre persona a persona, entonces esto implica un impacto epidemiológico muy distinto al resto de las variantes o cepas que tenemos acá en Jujuy y en el resto del país”.

Embed - Gustavo Echenique - Hantavirus en Argentina

Dijo que para que se produzca el contagio de una persona a otra, “tiene que haber un contacto cercano durante bastante tiempo”, y lo diferenció de lo que pasa en Jujuy o en Salta con el ratón colilargo. “El virus lechihuana o boran son las variantes que solamente se transmite del roedor al ser humano, pero no de ser humano a ser humano”.

Consejos para evitar contagios

Destacó que el ratón colilargo es un roedor que tiene una actividad netamente rural. “Acá en Jujuy tenemos mucho ecosistema para que este ratón se pueda llegar a desarrollar, por lo tanto todas las personas que practican trekking, que hacen actividades fuera de casas rurales, la gente que vive en zonas rurales también, mantener el pasto corto fundamentalmente”, destacó.

Agregó que hay que hacer “una correcta manipulación de alimentos. Los roedores van a buscar alimento, no van a infectarnos, entonces caemos en lo que es la higiene principalmente de nuestros domicilios”, afirmo Echenique.

Señaló que en caso de ir a un lugar rural y entrar a un galpón o una casa que tuvo mucho tiempo deshabitada, abrir el lugar durante una hora. “Recién ingresar eventualmente con barbijo. En caso de limpiar usar trapos mojados porque eso evita la aerosolización que es la manera por la cual el virus ingresa a nuestro organismo por la vía respiratoria”, cerró.

Hantavirus Los roedores contagian hantavirus.

Qué es el hantavirus

Se trata de un virus de distribución global que en humanos puede provocar dos cuadros clínicos severos con manifestaciones distintas según la región: la fiebre hemorrágica con síndrome renal, más frecuente en Asia y Europa, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), que predomina en el continente americano.

La transmisión del hantavirus involucra a roedores silvestres que actúan como reservorios naturales, portando el virus sin presentar síntomas y eliminándolo a través de la orina, saliva y heces. En Argentina, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus indica la circulación de dos especies vinculadas al SCPH: Orthohantavirus andesense y Orthohantavirus mamorense.

El linaje Andes abarca también otras variantes relacionadas, como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires, además del virus Laguna Negra dentro de la especie mamorense. A ello se suman distintos genotipos detectados en el país que aún no han sido incorporados formalmente a las especies virales reconocidas.

La forma más frecuente de transmisión se produce por la inhalación de aerosoles que contienen partículas virales provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados. Según detalla el Ministerio de Salud de Argentina, este mecanismo de contagio suele registrarse en ambientes silvestres, zonas rurales o periurbanas, así como también en espacios próximos a viviendas o construcciones cerradas donde hay presencia de roedores.

Hantavirus en Jujuy En lo que va del 2024 ya se registraron 12 casos de hantavirus en Salta

Asimismo, se ha registrado evidencia comprobada de transmisión entre personas, lo que implica tratar como potencialmente riesgosas todas las secreciones y fluidos corporales humanos durante situaciones de brote.

También se describen otras formas de infección, como el contacto de las mucosas con material contaminado —ya sea a través de la vía conjuntival, nasal u oral—, así como la mordedura directa de roedores que actúan como portadores del virus.