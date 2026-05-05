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5 de mayo de 2026 - 11:19
Salud.

Hantavirus en el crucero: España evalúa asistencia tras el pedido de la OMS

El crucero permanece frente a Cabo Verde y las autoridades sanitarias del España analizan qué escala será más adecuada y la asistencia ante el hantavirus.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El crucero MV Hondius permanece frente a Cabo Verde. (Foto: AFP).

El crucero MV Hondius permanece frente a Cabo Verde. (Foto: AFP).

Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

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El buque, que había partido desde Ushuaia el 20 de marzo, permanece anclado frente a Cabo Verde mientras se define cuál será su destino sanitario.

Según indicó la OMS, las autoridades españolas habrían manifestado disposición para recibir al barco y realizar una investigación completa. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España fue más cauto y aclaró que todavía no adoptó una decisión definitiva sobre el ingreso del crucero a Canarias u otra escala.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa" “Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa"

afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Maria Van Kerkhove OMS

Qué dijo la OMS sobre el crucero

Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, señaló que el organismo trabaja con las autoridades españolas para determinar los próximos pasos.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es que el buque pueda recibir asistencia sanitaria, avanzar con la investigación epidemiológica y evaluar la situación de las personas que permanecen a bordo.

El caso generó preocupación internacional porque ya se registraron tres muertes y se investigan nuevos casos compatibles con hantavirus. Algunas versiones indican que habría siete casos posibles vinculados al brote, mientras se analizan las muestras y la evolución de los pacientes.

Crucero
Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

Crucero: Hay dos casos confirmados de hantavirus y cinco sospechosos. (Foto: AFP).

España pidió cautela

Poco después del anuncio de la OMS, el Ministerio de Sanidad español aclaró que la decisión dependerá de los datos epidemiológicos que se recojan del barco durante su paso por Cabo Verde.

“En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión”, informó la cartera sanitaria española.

Desde Canarias también expresaron prudencia. El vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, sostuvo que sería “mejor” que el barco no parara en las islas y que, eventualmente, fuera derivado a territorio español peninsular.

“Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Qué pasa con el crucero

El MV Hondius había partido desde Ushuaia el 20 de marzo y actualmente se encuentra en el Atlántico, frente a Cabo Verde. El caso se conoció luego de la muerte de tres pasajeros por un posible brote de hantavirus, enfermedad que puede provocar cuadros respiratorios graves.

Mientras se define el destino del barco, las autoridades sanitarias internacionales analizan medidas de aislamiento, evacuación de pacientes si fuera necesario y una investigación para determinar cómo comenzó la transmisión. La hipótesis bajo estudio es si el contagio ocurrió antes del embarque, en tierra, o dentro de la embarcación.

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