Alerta por hantavirus: tres personas murieron en un crucero que salió de Argentina

El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Foto: Ocenwide Expeditions

Tres personas murieron en un crucero que había partido desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde , en el marco de un posible brote de hantavirus que es investigado por la Organización Mundial de la Salud . El caso generó una alerta sanitaria internacional por la gravedad de los cuadros detectados a bordo.

Salud. Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave

El episodio ocurrió en el crucero MV Hondius , operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions. Según informó la OMS , hasta el momento hay un caso confirmado por laboratorio y otros cinco casos sospechosos bajo investigación. De las seis personas afectadas, tres murieron y una permanece internada en cuidados intensivos en Sudáfrica.

La embarcación había iniciado su travesía el 20 de marzo desde Ushuaia , con destino a Cabo Verde. De acuerdo con la información publicada por Infobae, el barco viajaba con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes .

Uno de los pasajeros murió a bordo, mientras que otras personas fueron evacuadas y hospitalizadas en Sudáfrica . La Nación informó que la OMS confirmó la existencia de otros cinco casos sospechosos, mientras avanzan los estudios epidemiológicos y de laboratorio para establecer el origen del brote.

Qué dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud indicó que fue notificada de un evento de salud pública vinculado a un crucero que navegaba por el Atlántico y que brinda apoyo en la respuesta internacional.

Según consignaron distintos medios, la OMS trabaja junto a los países involucrados para coordinar las medidas sanitarias, la atención de las personas afectadas y la investigación del posible brote. También se realizan estudios para confirmar los casos sospechosos y determinar la secuencia del virus.

Hantavirus La OMS informó tres muertes y seis personas afectadas por posible hantavirus en un crucero que navegaba por el Atlántico tras partir desde Ushuaia, Argentina.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que puede provocar cuadros graves. En general, se transmite a las personas por contacto con secreciones de roedores infectados, como saliva, orina o heces, o por la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, malestar general y dificultad respiratoria. En los casos severos puede derivar en un síndrome pulmonar grave, por lo que la consulta médica temprana es clave.

Investigan cómo se produjo el contagio

Por ahora, las autoridades sanitarias investigan cómo se originó el brote dentro del crucero. El caso mantiene bajo atención internacional a la embarcación y a los pasajeros que presentaron síntomas durante la travesía.

TN informó que el brote se desató en el MV Hondius y que uno de los pasajeros murió dentro de la embarcación, mientras otros fueron evacuados en Sudáfrica.