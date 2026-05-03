domingo 03 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de mayo de 2026 - 18:35
País.

Alerta por hantavirus: tres personas murieron en un crucero que salió de Argentina

La OMS informó tres muertes y seis personas afectadas por posible hantavirus en un crucero que navegaba por el Atlántico tras partir desde Ushuaia, Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Foto: Ocenwide Expeditions

El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Foto: Ocenwide Expeditions

Tres personas murieron en un crucero que había partido desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde, en el marco de un posible brote de hantavirus que es investigado por la Organización Mundial de la Salud. El caso generó una alerta sanitaria internacional por la gravedad de los cuadros detectados a bordo.

Lee además
Qué es el hantavirus y cuáles son las formas de prevención.
Salud.

Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave
Alerta en el norte: murió un gendarme de 26 años y sospechan que fue por Hantavirus
Preocupación.

Alarma en Orán: investigan si un gendarme de 26 años murió por hantavirus

El episodio ocurrió en el crucero MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions. Según informó la OMS, hasta el momento hay un caso confirmado por laboratorio y otros cinco casos sospechosos bajo investigación. De las seis personas afectadas, tres murieron y una permanece internada en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El crucero había salido desde Ushuaia

La embarcación había iniciado su travesía el 20 de marzo desde Ushuaia, con destino a Cabo Verde. De acuerdo con la información publicada por Infobae, el barco viajaba con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

Uno de los pasajeros murió a bordo, mientras que otras personas fueron evacuadas y hospitalizadas en Sudáfrica. La Nación informó que la OMS confirmó la existencia de otros cinco casos sospechosos, mientras avanzan los estudios epidemiológicos y de laboratorio para establecer el origen del brote.

Qué dijo la OMS

La Organización Mundial de la Salud indicó que fue notificada de un evento de salud pública vinculado a un crucero que navegaba por el Atlántico y que brinda apoyo en la respuesta internacional.

Según consignaron distintos medios, la OMS trabaja junto a los países involucrados para coordinar las medidas sanitarias, la atención de las personas afectadas y la investigación del posible brote. También se realizan estudios para confirmar los casos sospechosos y determinar la secuencia del virus.

Hantavirus
La OMS inform&oacute; tres muertes y seis personas afectadas por posible hantavirus en un crucero que navegaba por el Atl&aacute;ntico tras partir desde Ushuaia, Argentina.

La OMS informó tres muertes y seis personas afectadas por posible hantavirus en un crucero que navegaba por el Atlántico tras partir desde Ushuaia, Argentina.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que puede provocar cuadros graves. En general, se transmite a las personas por contacto con secreciones de roedores infectados, como saliva, orina o heces, o por la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolores musculares, malestar general y dificultad respiratoria. En los casos severos puede derivar en un síndrome pulmonar grave, por lo que la consulta médica temprana es clave.

Investigan cómo se produjo el contagio

Por ahora, las autoridades sanitarias investigan cómo se originó el brote dentro del crucero. El caso mantiene bajo atención internacional a la embarcación y a los pasajeros que presentaron síntomas durante la travesía.

TN informó que el brote se desató en el MV Hondius y que uno de los pasajeros murió dentro de la embarcación, mientras otros fueron evacuados en Sudáfrica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave

Alarma en Orán: investigan si un gendarme de 26 años murió por hantavirus

Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Qué es el hantavirus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

Fenómeno de El Niño extremo: expertos piden cautela por alerta en Argentina

Lo que se lee ahora
salta registra una de las tasas mas altas de tuberculosis de argentina
País.

Salta registra una de las tasas más altas de tuberculosis de Argentina

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

San Salvador de Jujuy: cuándo se esperan 9° de mínima esta semana
Clima.

Cuándo bajará a 9° la mínima en San Salvador de Jujuy

El Gran Premio de Miami de F1 cambia el horario debido a la intensa lluvia video
Deportes.

Fórmula 1: cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas y Colapinto larga octavo

Maltrato animal - Foto de archivo video
Denuncias.

Qué hacer si ves maltrato animal en Jujuy: cómo denunciar

Gimnasia de Jujuy vs Maipú
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Maipú y sigue siendo líder

Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen
Salta.

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel