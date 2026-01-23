Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave

Qué es el hantavirus y cuáles son las formas de prevención.

Con la llegada del verano crece el movimiento turístico en el país. En ese contexto, y debido tanto a las etapas naturales de los animales portadores como a la reapertura y ventilación de espacios que estuvieron cerrados y sin uso durante meses, el hantavirus vuelve a estar entre las patologías que generan mayor inquietud.

El hantavirus es una enfermedad de origen zoonótico en expansión, causada por distintos virus que integran la familia Bunyaviridae y que están presentes en diversas partes del mundo. En el territorio argentino circulan principalmente dos variantes, conocidas como Andes y Laguna Negra , además de al menos una decena de genotipos diferentes.

De acuerdo con los estudios realizados hasta ahora, se reconocen cuatro zonas del país donde el virus tiene presencia endémica : la región Norte , que abarca Salta y Jujuy ; el área Centro , con Buenos Aires , Santa Fe y Entre Ríos ; el Noreste , representado por Misiones ; y la zona Sur , que comprende Neuquén , Río Negro y Chubut .

El contagio del hantavirus en humanos se produce por el contacto con roedores silvestres , que funcionan como portadores naturales del virus. Estos animales no desarrollan signos clínicos , pero mantienen la infección de forma permanente y liberan el agente infeccioso de manera continua mediante sus secreciones , como la saliva , la orina y los excrementos .

Cómo se contagia el hantavirus

El contagio en humanos suele producirse cuando las personas ingresan a espacios donde habitan los roedores, ya sea en áreas rurales o periurbanas, por motivos de trabajo, turismo o actividades recreativas. Durante la temporada estival es frecuente que se reabran galpones, cobertizos o depósitos que permanecieron cerrados durante meses, y al ventilarlos se detecte la presencia de ratones colilargos.

El virus puede transmitirse por distintos mecanismos. Uno de los principales es la vía aérea: al respirar en ambientes como galpones, huertas o zonas de pastizales, las personas pueden inhalar partículas contaminadas con el virus, liberadas al aire a partir de la orina o las heces de roedores infectados, lo que facilita la infección.

Otra vía posible de transmisión es el contacto directo, que ocurre cuando una persona manipula roedores o entra en contacto con sus excreciones, como la orina o las heces. Asimismo, el virus puede transmitirse de los animales al ser humano a través de mordeduras.

En sus etapas iniciales, la enfermedad suele manifestarse con un cuadro muy parecido al de una gripe. Los afectados pueden presentar fiebre elevada —igual o superior a los 38 grados—, dolores musculares intensos, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general, además de síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Más allá de este cuadro inicial inespecífico y febril, la patología también puede comprometer el sistema nervioso, distintos órganos del abdomen, los riñones, o manifestarse a través de episodios hemorrágicos.

La expresión clínica más severa es el denominado síndrome cardiopulmonar (SCPH), una complicación capaz de provocar fallas respiratorias de extrema gravedad e incluso un colapso del sistema cardiovascular.

Medidas preventivas a tener en cuenta

La patología no cuenta con una inmunización disponible, por lo que la estrategia principal para enfrentarla es reducir el riesgo de exposición. Tampoco hay una terapia puntual que la cure, sino que el abordaje médico se centra en tratar las manifestaciones clínicas que presenta cada persona.

¿Qué medidas conviene adoptar para disminuir las posibilidades de infección? En primer término, resulta fundamental evitar que los roedores se instalen y se multipliquen en hogares, espacios laborales y áreas destinadas a actividades recreativas.

Con ese objetivo, se recomienda sellar cualquier abertura presente en accesos, muros y conductos de servicios. A su vez, es fundamental higienizar los ambientes —como superficies, muebles y espacios de guardado— utilizando una solución preparada con lavandina y agua; dejar actuar durante media hora y luego enjuagar. Antes de barrer, conviene humedecer el suelo para evitar que se disperse polvo en el aire.

Entre otras acciones clave, se sugiere ubicar huertas y pilas de leña a más de 30 metros de las casas, mantener el césped corto y eliminar la vegetación densa en un perímetro equivalente alrededor del hogar. También es importante airear los espacios cerrados, como viviendas o galpones, durante al menos 30 minutos antes de ingresar, y utilizar protección respiratoria tipo N95 al hacerlo.

Por último, tanto quienes residen en la zona como quienes la visitan deberían elegir áreas despejadas para acampar, alejadas de residuos y maleza, evitar dormir directamente sobre el suelo y asegurarse de beber agua segura.

Si se detecta la presencia de un roedor con vida, bajo ninguna circunstancia debe manipularse. En el caso de hallar uno sin vida, se recomienda aplicar lavandina tanto sobre el animal como sobre los objetos o superficies que pudieran haber estado expuestos, dejar actuar al menos media hora y recién después retirarlo utilizando protección en las manos. La disposición final debe realizarse mediante enterramiento a una profundidad superior a los 30 centímetros o mediante incineración.

Quienes desarrollen manifestaciones compatibles con la enfermedad deben acudir de manera inmediata a un establecimiento sanitario para su evaluación médica y, al mismo tiempo, reducir el contacto cercano con otras personas.