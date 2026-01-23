viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 10:34
Salud.

Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave

Es una enfermedad grave transmitida por roedores silvestres. Como no existe vacuna, la prevención y el control del entorno son claves para evitar contagios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué es el hantavirus y cuáles son las formas de prevención.

Qué es el hantavirus y cuáles son las formas de prevención.

Con la llegada del verano crece el movimiento turístico en el país. En ese contexto, y debido tanto a las etapas naturales de los animales portadores como a la reapertura y ventilación de espacios que estuvieron cerrados y sin uso durante meses, el hantavirus vuelve a estar entre las patologías que generan mayor inquietud.

Lee además
alerta por hantavirus en salta: confirmaron cinco muertes durante el 2025
Salud.

Alerta por hantavirus en Salta: confirmaron cinco muertes durante el 2025
Salta confirmó 12 casos de hantavirus y 5 muertes en 2025. Qué es este virus, cuáles son los síntomas de alerta y cómo prevenirlo.
Salud.

Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?

El hantavirus es una enfermedad de origen zoonótico en expansión, causada por distintos virus que integran la familia Bunyaviridae y que están presentes en diversas partes del mundo. En el territorio argentino circulan principalmente dos variantes, conocidas como Andes y Laguna Negra, además de al menos una decena de genotipos diferentes.

Qué es el hantavirus y cuáles son las formas de prevención.

Cuatro zonas del país con presencia endémica

De acuerdo con los estudios realizados hasta ahora, se reconocen cuatro zonas del país donde el virus tiene presencia endémica: la región Norte, que abarca Salta y Jujuy; el área Centro, con Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; el Noreste, representado por Misiones; y la zona Sur, que comprende Neuquén, Río Negro y Chubut.

El contagio del hantavirus en humanos se produce por el contacto con roedores silvestres, que funcionan como portadores naturales del virus. Estos animales no desarrollan signos clínicos, pero mantienen la infección de forma permanente y liberan el agente infeccioso de manera continua mediante sus secreciones, como la saliva, la orina y los excrementos.

Es una enfermedad que se transmite a través de roedores que portan el virus hanta.

Cómo se contagia el hantavirus

El contagio en humanos suele producirse cuando las personas ingresan a espacios donde habitan los roedores, ya sea en áreas rurales o periurbanas, por motivos de trabajo, turismo o actividades recreativas. Durante la temporada estival es frecuente que se reabran galpones, cobertizos o depósitos que permanecieron cerrados durante meses, y al ventilarlos se detecte la presencia de ratones colilargos.

El virus puede transmitirse por distintos mecanismos. Uno de los principales es la vía aérea: al respirar en ambientes como galpones, huertas o zonas de pastizales, las personas pueden inhalar partículas contaminadas con el virus, liberadas al aire a partir de la orina o las heces de roedores infectados, lo que facilita la infección.

Otra vía posible de transmisión es el contacto directo, que ocurre cuando una persona manipula roedores o entra en contacto con sus excreciones, como la orina o las heces. Asimismo, el virus puede transmitirse de los animales al ser humano a través de mordeduras.

La transmisión a las personas suele darse cuando entran en el hábitat de los roedores.

En sus etapas iniciales, la enfermedad suele manifestarse con un cuadro muy parecido al de una gripe. Los afectados pueden presentar fiebre elevada —igual o superior a los 38 grados—, dolores musculares intensos, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general, además de síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Más allá de este cuadro inicial inespecífico y febril, la patología también puede comprometer el sistema nervioso, distintos órganos del abdomen, los riñones, o manifestarse a través de episodios hemorrágicos.

La expresión clínica más severa es el denominado síndrome cardiopulmonar (SCPH), una complicación capaz de provocar fallas respiratorias de extrema gravedad e incluso un colapso del sistema cardiovascular.

Medidas preventivas a tener en cuenta

La patología no cuenta con una inmunización disponible, por lo que la estrategia principal para enfrentarla es reducir el riesgo de exposición. Tampoco hay una terapia puntual que la cure, sino que el abordaje médico se centra en tratar las manifestaciones clínicas que presenta cada persona.

La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente producida por virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae.

¿Qué medidas conviene adoptar para disminuir las posibilidades de infección? En primer término, resulta fundamental evitar que los roedores se instalen y se multipliquen en hogares, espacios laborales y áreas destinadas a actividades recreativas.

Con ese objetivo, se recomienda sellar cualquier abertura presente en accesos, muros y conductos de servicios. A su vez, es fundamental higienizar los ambientes —como superficies, muebles y espacios de guardado— utilizando una solución preparada con lavandina y agua; dejar actuar durante media hora y luego enjuagar. Antes de barrer, conviene humedecer el suelo para evitar que se disperse polvo en el aire.

Entre otras acciones clave, se sugiere ubicar huertas y pilas de leña a más de 30 metros de las casas, mantener el césped corto y eliminar la vegetación densa en un perímetro equivalente alrededor del hogar. También es importante airear los espacios cerrados, como viviendas o galpones, durante al menos 30 minutos antes de ingresar, y utilizar protección respiratoria tipo N95 al hacerlo.

No hay vacuna y, por eso, la prevención es fundamental.

Por último, tanto quienes residen en la zona como quienes la visitan deberían elegir áreas despejadas para acampar, alejadas de residuos y maleza, evitar dormir directamente sobre el suelo y asegurarse de beber agua segura.

Si se detecta la presencia de un roedor con vida, bajo ninguna circunstancia debe manipularse. En el caso de hallar uno sin vida, se recomienda aplicar lavandina tanto sobre el animal como sobre los objetos o superficies que pudieran haber estado expuestos, dejar actuar al menos media hora y recién después retirarlo utilizando protección en las manos. La disposición final debe realizarse mediante enterramiento a una profundidad superior a los 30 centímetros o mediante incineración.

Quienes desarrollen manifestaciones compatibles con la enfermedad deben acudir de manera inmediata a un establecimiento sanitario para su evaluación médica y, al mismo tiempo, reducir el contacto cercano con otras personas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta por hantavirus en Salta: confirmaron cinco muertes durante el 2025

Alerta Hantavirus: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se previene?

Preocupación en Santa Fe: confirman la muerte de una mujer por hantavirus

ANMAT ordenó suspender la venta de múltiples productos de higiene y cosmética

"La doctora YouTube": una médica jujeña que acompaña el embarazo con información clara y cercana

Lo que se lee ahora
ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza, dentífricos, cosméticos y capilares.
Salud.

ANMAT ordenó suspender la venta de múltiples productos de higiene y cosmética

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel