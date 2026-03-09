martes 10 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 23:16
Oficial.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre la manifestación en Plaza Belgrano

Comunicado oficial emitido por el Gobierno de Jujuy ante los hechos ocurridos este lunes 9 de marzo de 2026.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
casa de gobierno de jujuy

Comunicado al Pueblo de Jujuy

El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas.

Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando.

