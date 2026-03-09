lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 08:56
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en Ruta 1 a la altura de Rio Blanco. El conductor de la moto tenía 1,61 g/l de alcohol en sangre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

(Foto con IA)

Un hombre mayor de edad falleció este sábado luego de protagonizar un accidente en con su moto en la Ruta 1 a la altura de la localidad de Río Blanco, en jurisdicción de la Unidad Regional 8.

Lee además
sin celular en clases ni recreos: volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos video
Colegio Del Salvador.

Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"
Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial video
Deporte.

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 7 de marzo, en la intersección de Ruta Provincial N° 1 y calle 17 de Agosto, cuando un vecino alertó a la Policía sobre una persona caída sobre la cinta asfáltica.

Derrapó con su moto en Ruta 1 y tenía alcohol en sangre

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre consciente, quien habría derrapado con una moto Gilera Smash 110 cc que no tenía dominio visible.

Personal del SAME lo examinó en el lugar y constató un pequeño corte en la nariz. En ese momento, el conductor rechazó ser trasladado al hospital.

Sin embargo, posteriormente fue llevado a la dependencia policial, donde se le realizó el test de alcoholemia que arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre. La moto fue secuestrada y se labró el acta correspondiente por conducción peligrosa.

same ambulancias
Un hombre mayor de edad falleci&oacute; este s&aacute;bado luego de protagonizar un accidente con su moto en la localidad de R&iacute;o Blanco, en jurisdicci&oacute;n de la Unidad Regional 8. (Foto de archivo)

Un hombre mayor de edad falleció este sábado luego de protagonizar un accidente con su moto en la localidad de Río Blanco, en jurisdicción de la Unidad Regional 8. (Foto de archivo)

Se descompensó y murió horas después

Minutos más tarde, el hombre comenzó a vomitar y orinar sangre, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Gallardo y luego derivado al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado.

Según se informó, en horas del mediodía se produjo su fallecimiento.

Tras el alta médica inicial, se había dispuesto que un familiar directo se hiciera cargo de él y que posteriormente firmara el acta contravencional, pero su estado de salud se agravó antes de concretarse esa instancia.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"

Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Micaela Gielhard representará a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Arbolado urbano: tras la caída de una rama en Bajo La Viña, recuerdan cómo reportar riesgos

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel