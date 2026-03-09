Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Un hombre mayor de edad falleció este sábado luego de protagonizar un accidente en con su moto en la Ruta 1 a la altura de la localidad de Río Blanco , en jurisdicción de la Unidad Regional 8.

Deporte. Una joven jujeña de 12 años se destaca en taekwondo y busca llegar al Mundial

Colegio Del Salvador. Sin celular en clases ni recreos: "Volvimos a ver las rondas y charlas entre chicos"

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 7 de marzo , en la intersección de Ruta Provincial N° 1 y calle 17 de Agosto , cuando un vecino alertó a la Policía sobre una persona caída sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre consciente, quien habría derrapado con una moto Gilera Smash 110 cc que no tenía dominio visible .

Personal del SAME lo examinó en el lugar y constató un pequeño corte en la nariz . En ese momento, el conductor rechazó ser trasladado al hospital.

Sin embargo, posteriormente fue llevado a la dependencia policial, donde se le realizó el test de alcoholemia que arrojó 1,61 gramos de alcohol por litro de sangre. La moto fue secuestrada y se labró el acta correspondiente por conducción peligrosa.

same ambulancias Un hombre mayor de edad falleció este sábado luego de protagonizar un accidente con su moto en la localidad de Río Blanco, en jurisdicción de la Unidad Regional 8. (Foto de archivo)

Se descompensó y murió horas después

Minutos más tarde, el hombre comenzó a vomitar y orinar sangre, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Gallardo y luego derivado al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado.

Según se informó, en horas del mediodía se produjo su fallecimiento.

Tras el alta médica inicial, se había dispuesto que un familiar directo se hiciera cargo de él y que posteriormente firmara el acta contravencional, pero su estado de salud se agravó antes de concretarse esa instancia.

La investigación continúa para determinar con precisión la mecánica del hecho.