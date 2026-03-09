Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

El Ministerio de Salud de la Nación decidió adelantar el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026 con el objetivo de reforzar la protección de la población más vulnerable frente al aumento temprano de virus respiratorios. La estrategia contempla recursos adicionales y una distribución anticipada de vacunas en todo el país.

La decisión se tomó luego de detectarse una nueva variante del virus de influenza, identificada como H3N2 subclado K , y ante un incremento anticipado en la circulación de virus respiratorios. Según explicó la cartera sanitaria que conduce Mario Lugones, el objetivo es reducir el impacto sanitario antes del período de mayor circulación viral.

El adelanto de la campaña busca inmunizar a los grupos de mayor riesgo antes de que llegue el pico de circulación de virus respiratorios , que habitualmente se registra durante el otoño e invierno.

Aunque la variante H3N2 subclado K no genera cuadros clínicos más graves , sí presenta mayor capacidad de contagio, lo que podría provocar un aumento de consultas médicas y hospitalizaciones si no se refuerza la cobertura de vacunación.

Para esta campaña, el Ministerio de Salud informó la compra de 8.160.000 dosis de vacuna antigripal, destinadas a cubrir la demanda en todo el territorio nacional.

La primera distribución ya comenzó e incluye 795.760 dosis de vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y de vacunas para adultos. Las siguientes entregas ya están programadas para abastecer a las 24 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asignación de las vacunas

Las dosis se asignarán según edad y grupo de riesgo:

4.700.000 dosis de vacuna antigripal para adultos de 2 a 64 años con factores de riesgo

2.300.000 dosis de vacuna adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años

1.160.000 dosis de vacuna pediátrica para niños y niñas de 6 a 24 meses

Cómo se manifiesta la gripe H3N2

Los síntomas de esta variante suelen comenzar con tos persistente y congestión nasal, para luego evolucionar entre las 24 y 48 horas hacia los signos típicos de la gripe.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

fiebre alta

cansancio o decaimiento

dolor corporal

molestias respiratorias o pulmonares

Se señaló que en algunos casos los síntomas pueden confundirse con otras infecciones respiratorias, como COVID-19, por lo que se recomendó consultar de forma temprana ante fiebre elevada, fatiga intensa o dificultad respiratoria.

Quiénes deben vacunarse

La población objetivo definida por el Ministerio de Salud incluye:

niños y niñas de 6 a 24 meses

adultos mayores de 65 años

personal de salud

personas gestantes y puérperas

personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas

Entre las condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar formas graves de gripe se encuentran enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, antecedentes de trasplante, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica, entre otras.

Vacunación gratuita y baja cobertura

La vacuna será gratuita para los grupos priorizados y estará disponible en los vacunatorios públicos de todo el país. El Gobierno nacional se encarga de la compra y distribución de las dosis, mientras que cada provincia organiza la aplicación y la difusión de la campaña.

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que en las últimas campañas la cobertura fue inferior a lo esperado. En adultos mayores osciló entre 41,6% y 42,2%, mientras que en niños menores de dos años menos del 70% completó el esquema de vacunación.

El ministro Mario Lugones remarcó que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son seguras y cuentan con evidencia científica que respalda su eficacia.

Las autoridades sanitarias señalaron que una cobertura insuficiente podría aumentar la ocupación de camas hospitalarias y la demanda de atención médica, por lo que insistieron en la importancia de que los grupos priorizados reciban la vacuna en el período indicado.

Con esta estrategia anticipada, el sistema sanitario nacional busca fortalecer la prevención frente a la gripe estacional y proteger a la población más vulnerable antes del invierno.