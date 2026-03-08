lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 15:55
Salud.

Embarazo y consumo de sustancias en Jujuy: alertan por el impacto en recién nacidos

En Jujuy y en el país crecen los embarazos atravesados por adicciones. Advierten más prematurez y cuadros que requieren terapia intensiva.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Embarazo.

Embarazo.

Lee además
Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias
Fútbol.

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias
En medio del conflicto con la AFA, el Gobierno vuelve a impulsar las SAD
Tensión.

En medio del conflicto con la AFA, el Gobierno vuelve a impulsar las SAD

“Hace unos años que notamos problemas de adicciones en personas gestantes”, señaló la directora provincial, Claudia Castro. La funcionaria explicó que el consumo de sustancias psicoactivas incide de manera directa en el desarrollo fetal y en muchos casos deriva en nacimientos prematuros o complicaciones neonatales.

El escenario no resulta aislado. En hospitales públicos del país, equipos de neonatología advierten un crecimiento sostenido de bebés que nacen antes de término y requieren internación en terapia intensiva o intermedia por bajo peso, dificultades respiratorias u otras afecciones asociadas.

El impacto en el recién nacido

Castro detalló que el consumo durante la gestación no solo afecta el embarazo, sino que también condiciona los primeros días de vida. “El consumo de drogas y alcohol provoca un impacto directo en el desarrollo de un bebé”, afirmó.

En los casos de consumo problemático, la sustancia puede generar dependencia en el feto. “La sustancia le provoca adicción al bebé y cuando nace tiene abstinencia”, indicó. Ese cuadro puede manifestarse con irritabilidad, alteraciones en el ritmo cardíaco y necesidad de controles médicos estrictos.

La directora sostuvo que dejar el consumo implica un proceso complejo. “Es muy difícil erradicar el consumo, es un proceso. Requiere toda la atención”, expresó. El abordaje incluye seguimiento médico, contención social y acompañamiento familiar.

Embarazo
Embarazo.

Embarazo.

Prematurez y falta de controles

Especialistas en neonatología de distintos centros de salud del país advierten que el aumento de embarazadas en consumo impacta en las estadísticas de prematurez. La falta de controles prenatales y la ausencia de redes de apoyo profundizan el riesgo materno fetal.

En maternidades públicas se registra un porcentaje significativo de ingresos a terapia intensiva vinculados a consumo de sustancias. Profesionales de hospitales de referencia señalan que el fenómeno dejó de ser excepcional y hoy forma parte de la consulta cotidiana.

El alcohol ocupa un lugar central. Datos relevados en estudios hospitalarios muestran que cerca del 45 por ciento de las embarazadas evaluadas refirió consumo de alcohol, mientras que el tabaco alcanzó el 15 por ciento y sustancias como marihuana y cocaína rondaron el 5 por ciento cada una.

El rol del entorno y el acompañamiento

Castro remarcó que el contexto social y familiar influye de manera directa en estos casos. “Hay que llegar a qué provoca todo esto. Tiene que ver con el acompañamiento, la familia. Muchas veces el entorno está sobrepasado por la situación y luego va a venir un niño con dificultades”, explicó.

Desde equipos territoriales y organizaciones sociales describen que muchas mujeres llegan al sistema de salud en etapas avanzadas del embarazo o directamente al momento del parto. En esos casos, la intervención médica resulta más compleja.

Profesionales que trabajan en territorio sostienen que el miedo a perder la tenencia del bebé y la estigmatización dificultan la consulta temprana. Por eso, promueven el ingreso al sistema sanitario desde los primeros meses de gestación para activar controles y dispositivos de acompañamiento.

Embarazo
Embarazo.

Embarazo.

Consumo en aumento en Argentina

Especialistas en toxicología señalan que el consumo de sustancias psicoactivas atraviesa todas las edades y niveles sociales. Argentina figura entre los países con mayor consumo de alcohol en América y presenta índices elevados de marihuana, cocaína y psicofármacos.

El término “sustancia psicoactiva” refiere a cualquier compuesto que altera el estado de conciencia al ingresar al organismo. Tanto las sustancias legales como las ilegales influyen en el embarazo y pueden afectar el desarrollo neurológico del feto.

Equipos médicos subrayan que los recién nacidos de madres en consumo requieren seguimiento a largo plazo, ya que pueden presentar trastornos del neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje o alteraciones conductuales que se detectan en la infancia.

Embed - Embarazo y consumo de sustancias: alertan por el impacto en recién nacidos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias

En medio del conflicto con la AFA, el Gobierno vuelve a impulsar las SAD

Inicia el regreso de argentinos que quedaron varados por la guerra en Medio Oriente

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

Las más leídas

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad
Clima.

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad
Agenda.

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje
Visita.

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje

Misiles impactaron en Tel Aviv
Conflicto bélico.

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias
Fútbol.

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel