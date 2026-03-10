Revisión técnica vehicular: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno

Cambios en la VTV: nuevos plazos, más lugares habilitados y requisitos clave
El Gobierno nacional ratificó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular y en la Revisión Técnica Obligatoria, con un esquema que amplía los plazos de control para los autos particulares y abre la posibilidad de hacer el trámite en más lugares habilitados. La decisión quedó firme con el Decreto 139/2026, que rechazó el reclamo presentado por cámaras del sector contra la reforma introducida en 2025.
Para los conductores, el dato más importante es que la revisión será menos frecuente en buena parte del parque automotor particular. El nuevo esquema prevé que los vehículos 0 km de uso particular hagan su primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial; los usados particulares de hasta 10 años de antigüedad tengan una vigencia de 2 años; y los de más de 10 años sigan con control anual. Para los 0 km de uso no particular, la primera revisión dependerá de lo que establezca cada jurisdicción local y no podrá superar el año.
Otro cambio relevante es que las revisiones podrán realizarse en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado. La reforma apunta a ampliar la oferta de lugares para hacer el trámite y reducir trabas para los usuarios.
Cada cuánto habrá que hacer la VTV
Para los vehículos particulares, así quedan los plazos:
0 km de uso particular: primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial
Vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad: revisión cada 2 años
Vehículos particulares de más de 10 años: revisión anual
0 km de uso no particular: plazo fijado por la jurisdicción, con un máximo de 1 año para la primera revisión
Dónde se podrá hacer
La nueva reglamentación habilita que la VTV o RTO pueda hacerse en:
talleres habilitados
concesionarias habilitadas
establecimientos de cualquier jurisdicción, si tienen el equipamiento y las condiciones técnicas requeridas
Los requisitos clave que debe cumplir el vehículo
A la hora de presentarse a la revisión, los puntos centrales que suelen controlarse son estos:
sistema de frenos
neumáticos
luces y señalización
dirección y suspensión
parabrisas, vidrios y limpiaparabrisas
cinturones de seguridad
emisión de gases y contaminación
estado general del chasis y la carrocería
patentes colocadas y legibles
matafuegos y balizas reglamentarias
Qué documentación conviene llevar
Para circular y para tener en regla la situación del vehículo, la documentación básica que se exige incluye:
DNI
licencia de conducir vigente
cédula del vehículo
comprobante de seguro vigente
constancia de VTV o RTO, cuando corresponda
patentes visibles y en buen estado
Un punto a tener en cuenta antes de hacer el trámite
Aunque el cambio fue ratificado a nivel nacional, la implementación práctica puede requerir adecuaciones en cada jurisdicción, sobre todo en los sistemas locales de control y habilitación. Por eso, antes de sacar turno o presentarse, conviene verificar cómo se aplicará en la provincia o ciudad donde esté radicado el vehículo. La reforma nacional ya dejó fijados los nuevos plazos y la apertura a más talleres habilitados.