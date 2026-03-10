martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 12:38
RTV - VTV.

Revisión técnica vehicular: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno

El Gobierno ratificó cambios en la VTV y RTV con nuevos plazos, nuevos lugares y requisitos que deben cumplir los vehículos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cambios en la VTV: nuevos plazos, más lugares habilitados y requisitos clave

Cambios en la VTV: nuevos plazos, más lugares habilitados y requisitos clave

El Gobierno nacional ratificó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular y en la Revisión Técnica Obligatoria, con un esquema que amplía los plazos de control para los autos particulares y abre la posibilidad de hacer el trámite en más lugares habilitados. La decisión quedó firme con el Decreto 139/2026, que rechazó el reclamo presentado por cámaras del sector contra la reforma introducida en 2025.

Para los conductores, el dato más importante es que la revisión será menos frecuente en buena parte del parque automotor particular. El nuevo esquema prevé que los vehículos 0 km de uso particular hagan su primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial; los usados particulares de hasta 10 años de antigüedad tengan una vigencia de 2 años; y los de más de 10 años sigan con control anual. Para los 0 km de uso no particular, la primera revisión dependerá de lo que establezca cada jurisdicción local y no podrá superar el año.

Otro cambio relevante es que las revisiones podrán realizarse en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado. La reforma apunta a ampliar la oferta de lugares para hacer el trámite y reducir trabas para los usuarios.

VTV o RTV
La VTV o RTV permite corroborar que un auto est&aacute; en condiciones de circular por el pa&iacute;s.&nbsp;

La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país.

Cada cuánto habrá que hacer la VTV

Para los vehículos particulares, así quedan los plazos:

  • 0 km de uso particular: primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial
  • Vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad: revisión cada 2 años
  • Vehículos particulares de más de 10 años: revisión anual
  • 0 km de uso no particular: plazo fijado por la jurisdicción, con un máximo de 1 año para la primera revisión

Dónde se podrá hacer

La nueva reglamentación habilita que la VTV o RTO pueda hacerse en:

  • talleres habilitados
  • concesionarias habilitadas
  • establecimientos de cualquier jurisdicción, si tienen el equipamiento y las condiciones técnicas requeridas

Los requisitos clave que debe cumplir el vehículo

A la hora de presentarse a la revisión, los puntos centrales que suelen controlarse son estos:

  • sistema de frenos
  • neumáticos
  • luces y señalización
  • dirección y suspensión
  • parabrisas, vidrios y limpiaparabrisas
  • cinturones de seguridad
  • emisión de gases y contaminación
  • estado general del chasis y la carrocería
  • patentes colocadas y legibles
  • matafuegos y balizas reglamentarias

Qué documentación conviene llevar

Para circular y para tener en regla la situación del vehículo, la documentación básica que se exige incluye:

  • DNI
  • licencia de conducir vigente
  • cédula del vehículo
  • comprobante de seguro vigente
  • constancia de VTV o RTO, cuando corresponda
  • patentes visibles y en buen estado

Un punto a tener en cuenta antes de hacer el trámite

Aunque el cambio fue ratificado a nivel nacional, la implementación práctica puede requerir adecuaciones en cada jurisdicción, sobre todo en los sistemas locales de control y habilitación. Por eso, antes de sacar turno o presentarse, conviene verificar cómo se aplicará en la provincia o ciudad donde esté radicado el vehículo. La reforma nacional ya dejó fijados los nuevos plazos y la apertura a más talleres habilitados.

