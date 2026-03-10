Revisión técnica vehicular: cuáles son los cambios que introdujo el Gobierno

Cambios en la VTV: nuevos plazos, más lugares habilitados y requisitos clave

El Gobierno nacional ratificó los cambios en la Verificación Técnica Vehicular y en la Revisión Técnica Obligatoria, con un esquema que amplía los plazos de control para los autos particulares y abre la posibilidad de hacer el trámite en más lugares habilitados. La decisión quedó firme con el Decreto 139/2026, que rechazó el reclamo presentado por cámaras del sector contra la reforma introducida en 2025.

Para los conductores, el dato más importante es que la revisión será menos frecuente en buena parte del parque automotor particular. El nuevo esquema prevé que los vehículos 0 km de uso particular hagan su primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial; los usados particulares de hasta 10 años de antigüedad tengan una vigencia de 2 años; y los de más de 10 años sigan con control anual. Para los 0 km de uso no particular, la primera revisión dependerá de lo que establezca cada jurisdicción local y no podrá superar el año.

Otro cambio relevante es que las revisiones podrán realizarse en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con instalaciones aptas y equipamiento adecuado. La reforma apunta a ampliar la oferta de lugares para hacer el trámite y reducir trabas para los usuarios.

VTV o RTV La VTV o RTV permite corroborar que un auto está en condiciones de circular por el país. Cada cuánto habrá que hacer la VTV Para los vehículos particulares, así quedan los plazos:

0 km de uso particular: primera revisión a los 5 años desde el patentamiento inicial

primera revisión a los desde el patentamiento inicial Vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad: revisión cada 2 años

revisión Vehículos particulares de más de 10 años: revisión anual

revisión 0 km de uso no particular: plazo fijado por la jurisdicción, con un máximo de 1 año para la primera revisión Dónde se podrá hacer La nueva reglamentación habilita que la VTV o RTO pueda hacerse en: talleres habilitados

concesionarias habilitadas

establecimientos de cualquier jurisdicción, si tienen el equipamiento y las condiciones técnicas requeridas Los requisitos clave que debe cumplir el vehículo A la hora de presentarse a la revisión, los puntos centrales que suelen controlarse son estos: sistema de frenos

neumáticos

luces y señalización

dirección y suspensión

parabrisas, vidrios y limpiaparabrisas

cinturones de seguridad

emisión de gases y contaminación

estado general del chasis y la carrocería

patentes colocadas y legibles

matafuegos y balizas reglamentarias Qué documentación conviene llevar Para circular y para tener en regla la situación del vehículo, la documentación básica que se exige incluye: DNI

licencia de conducir vigente

cédula del vehículo

comprobante de seguro vigente

constancia de VTV o RTO, cuando corresponda

patentes visibles y en buen estado Un punto a tener en cuenta antes de hacer el trámite Aunque el cambio fue ratificado a nivel nacional, la implementación práctica puede requerir adecuaciones en cada jurisdicción, sobre todo en los sistemas locales de control y habilitación. Por eso, antes de sacar turno o presentarse, conviene verificar cómo se aplicará en la provincia o ciudad donde esté radicado el vehículo. La reforma nacional ya dejó fijados los nuevos plazos y la apertura a más talleres habilitados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







