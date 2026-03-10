Javier Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York: "Se terminó la Argentina corrupta"

Javier Milei criticó a empresarios argentinos en Nueva York y habló de presiones al Gobierno

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla durante una exposición en Nueva York , Estados Unidos. El mandatario participó en la apertura de Argentina Week , un encuentro que reúne a inversores internacionales y representantes del sector financiero.

El jefe de Estado habló en la sede del banco JPMorgan Chase , donde expuso sobre el rumbo económico del país y cuestionó el vínculo histórico entre política y algunos sectores empresariales.

Durante la apertura del evento, Milei reconoció que en las últimas semanas mantuvo confrontaciones con algunos sectores del empresariado.

“ Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil ”, expresó el Presidente frente a empresarios e inversores extranjeros.

Luego profundizó sus críticas y vinculó a ambos empresarios con prácticas que, según sostuvo, perjudicaron a los consumidores argentinos.

“Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”, afirmó.

Acusaciones por presiones al Gobierno

En otro tramo del discurso, Milei dirigió cuestionamientos a Madanes Quintanilla, propietario de la empresa Fate, una de las principales fabricantes de neumáticos del país.

El mandatario afirmó que el empresario presionó al Gobierno para mantener medidas de protección comercial vinculadas a la producción de aluminio en Argentina.

Según explicó, el empresario advirtió sobre la posibilidad de despidos masivos en el caso de que el Estado eliminara esas barreras. Milei sostuvo que esa situación derivó en la desvinculación de más de 900 trabajadores.

Defensa del rumbo económico del Gobierno

En otro tramo de su discurso, el mandatario defendió el programa económico de su administración y destacó las medidas impulsadas en el Congreso.

Ante los inversores internacionales, Milei sostuvo que el Gobierno avanza con reformas estructurales destinadas a modificar el funcionamiento de la economía argentina.

Durante la exposición también dirigió un comentario al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, al referirse a la situación de las reservas.

“Te van a salir los dólares por las orejas”, dijo el jefe de Estado en tono de broma al titular de la autoridad monetaria.

El concepto de “riesgo kuka” en la economía

En la presentación también mencionó el impacto político en los mercados financieros. Milei utilizó el término “riesgo kuka” para referirse al escenario que, según explicó, consideran algunos inversores frente a la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder.

El Presidente señaló que ese factor influye en el costo del financiamiento para la Argentina en los mercados internacionales.

Según los datos que expuso, el riesgo país se ubicó cerca de los 2500 puntos durante el período electoral y luego bajó hasta valores cercanos a los 550 puntos básicos.

Proyecciones económicas planteadas por el Gobierno

En el mismo discurso, Milei planteó que una reducción mayor del riesgo país podría impulsar el crecimiento de la economía argentina.

Según sus estimaciones, con niveles cercanos a los 550 puntos el país podría registrar tasas de crecimiento anual entre el 4% y el 5%.

También señaló que una baja hacia los 220 puntos permitiría alcanzar tasas de expansión más altas.

Un evento para atraer inversiones

La Argentina Week reúne en Nueva York a empresarios, analistas financieros e inversores internacionales interesados en conocer el rumbo económico del país.

En ese contexto, el Presidente presentó los lineamientos del programa económico del Gobierno y buscó mostrar las reformas impulsadas en materia fiscal, monetaria y comercial.

El evento forma parte de una serie de encuentros que tienen como objetivo fortalecer el vínculo entre el sector privado internacional y la economía argentina.