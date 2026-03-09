lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 11:46
Declaraciones.

Javier Milei analizó el conflicto en Irán: "No es por petróleo sino geopolítica"

El presidente Javier Milei habló sobre el conflicto en Medio Oriente y dijo que China terminará quedando aislada "porque sus malos socios caerán".

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Javier Milei analizó el conflicto en Irán: "No es por petróleo sino geopolítica"

Javier Milei, se refirió al conflicto bélico que involucra a Irán y a las tensiones en Medio Oriente, y consideró que el enfrentamiento no está motivado por la disputa por recursos energéticos, sino por razones geopolíticas.

En declaraciones radiales, el mandatario señaló que la situación podría provocar un impacto económico global en el corto plazo, aunque sostuvo que posteriormente dará lugar a un nuevo reordenamiento político internacional.

Conflicto en Medio Oriente.jpg

Un conflicto que va más allá del petróleo

Durante una entrevista en la emisora FM Now, el jefe de Estado afirmó que el conflicto no debe interpretarse únicamente como una disputa por recursos naturales.

“A diferencia de lo que escucho y leo de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo, es una argumentación conceptualmente muy pobre y errada”, expresó el mandatario.

Según explicó, la estrategia de Estados Unidos está vinculada principalmente a cuestiones geopolíticas, como consolidar su liderazgo en el continente americano y enfrentar al terrorismo internacional.

En ese sentido, Milei sostuvo que el régimen iraní representa una amenaza en el escenario global. Además, mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump al señalar que, a su entender, su accionar fue clave para frenar el avance nuclear de Irán.

Posibles efectos en la economía mundial

El conflicto en Medio Oriente ya generó reacciones en los mercados internacionales, especialmente con una suba en el precio del petróleo. Sin embargo, el mandatario argentino consideró que el impacto económico sería temporal.

“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, estimó Milei, quien agregó que el escenario actual podría provocar “un deterioro transitorio de la economía mundial”, seguido de un fuerte reordenamiento político.

También señaló que en ese contexto algunos países podrían quedar más aislados en el plano internacional.

La situación de China en el nuevo escenario

En su análisis del panorama global, Milei sostuvo que China podría quedar más aislada debido a la caída o debilitamiento de algunos de sus aliados internacionales.

Según el mandatario, esos vínculos políticos habrían perjudicado la imagen internacional del país asiático. En ese sentido, consideró que los cambios geopolíticos derivados del conflicto podrían modificar el mapa de alianzas globales.

Impacto para Argentina y oportunidades económicas

Durante la entrevista también se abordó el posible impacto del escenario internacional en la economía argentina. Milei afirmó que el país se encuentra “en el lugar correcto de la historia” y mejor posicionado que en décadas anteriores.

El presidente destacó que el equilibrio fiscal y la reducción de desequilibrios macroeconómicos permitirían enfrentar el contexto internacional con mayor estabilidad.

Además, señaló que la suba de precios de los commodities podría favorecer a Argentina. Entre ellos mencionó el petróleo, la soja, el maíz y el girasol, productos que representan una parte importante de las exportaciones del país.

Según su visión, la mejora en los términos de intercambio podría ayudar a amortiguar los efectos de una eventual desaceleración de la economía global y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico nacional.

