FMI advierte que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la titular FMI aseguró que el organismo sigue con “mucha atención” el conflicto bélico.

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global: “Agrava un entorno incierto”. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia sobre el impacto económico que la guerra en Medio Oriente —especialmente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán — puede tener sobre la economía mundial.

Según el organismo multilateral, el conflicto globaliza los riesgos ya existentes y se suma a otros factores que dificultan la recuperación económica tras la pandemia, con potencial para afectar variables clave como la inflación, el crecimiento y el comercio internacional.

El FMI destacó que los eventos geopolíticos recientes podrían aumentar la presión sobre los precios internacionales , en particular en el mercado energético, lo cual repercute directamente en los costos de producción y transporte de bienes.

La incertidumbre generada por la guerra —que incluye operaciones militares, sanciones y tensiones diplomáticas— también puede afectar la confianza de los consumidores e inversores, condicionando decisiones de gasto, inversión y ahorro.

Organismos internacionales ya habían señalado que el impacto de eventos globales como pandemias o conflictos bélicos tiende a frenar la expansión económica cuando se combinan con mercados volátiles.

Riesgos financieros y mercados globales

Otro punto señalado por el FMI es el efecto potencial sobre los mercados financieros, donde una escalada en el conflicto puede traducirse en mayor volatilidad, aversión al riesgo y cambios bruscos en el valor de activos.

Los sectores que más podrían verse afectados son el energético, el comercio exterior y la logística, donde las interrupciones en las cadenas de suministro generan costos adicionales y dificultan la planificación a mediano y largo plazo.

Recomendaciones del FMI

Frente a este panorama, el Fondo recomendó a países mantener políticas macroeconómicas coordinadas, fortalecer redes de protección social y aumentar la vigilancia de los mercados financieros para mitigar impactos adversos.

El organismo también llamó a seguir los desarrollos geopolíticos de cerca y a implementar medidas que puedan reducir vulnerabilidades económicas en caso de que el conflicto se intensifique.