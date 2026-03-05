jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 15:37
Economía.

FMI advierte que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global

La guerra en Medio Oriente profundiza la incertidumbre económica global, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sectores clave podrían verse afectados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global: “Agrava un entorno incierto”. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente dañará la economía global: “Agrava un entorno incierto”. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la&nbsp;titular FMI&nbsp;aseguró que el organismo&nbsp;sigue con “mucha atención” el conflicto&nbsp;bélico.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la titular FMI aseguró que el organismo sigue con “mucha atención” el conflicto bélico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia sobre el impacto económico que la guerra en Medio Oriente —especialmente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán— puede tener sobre la economía mundial.

Lee además
Juan Bautista Mahiques.
País.

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia
Anunciaron la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino
Energía.

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

Según el organismo multilateral, el conflicto globaliza los riesgos ya existentes y se suma a otros factores que dificultan la recuperación económica tras la pandemia, con potencial para afectar variables clave como la inflación, el crecimiento y el comercio internacional.

Impactos sobre inflación y crecimiento

El FMI destacó que los eventos geopolíticos recientes podrían aumentar la presión sobre los precios internacionales, en particular en el mercado energético, lo cual repercute directamente en los costos de producción y transporte de bienes.

La incertidumbre generada por la guerra —que incluye operaciones militares, sanciones y tensiones diplomáticas— también puede afectar la confianza de los consumidores e inversores, condicionando decisiones de gasto, inversión y ahorro.

Organismos internacionales ya habían señalado que el impacto de eventos globales como pandemias o conflictos bélicos tiende a frenar la expansión económica cuando se combinan con mercados volátiles.

FMI
Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la titular FMI aseguró que el organismo sigue con “mucha atención” el conflicto bélico.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero un ataque coordinado contra Irán que desató una ola de represalias. Ante este panorama, la titular FMI aseguró que el organismo sigue con “mucha atención” el conflicto bélico.

Riesgos financieros y mercados globales

Otro punto señalado por el FMI es el efecto potencial sobre los mercados financieros, donde una escalada en el conflicto puede traducirse en mayor volatilidad, aversión al riesgo y cambios bruscos en el valor de activos.

Los sectores que más podrían verse afectados son el energético, el comercio exterior y la logística, donde las interrupciones en las cadenas de suministro generan costos adicionales y dificultan la planificación a mediano y largo plazo.

Recomendaciones del FMI

Frente a este panorama, el Fondo recomendó a países mantener políticas macroeconómicas coordinadas, fortalecer redes de protección social y aumentar la vigilancia de los mercados financieros para mitigar impactos adversos.

El organismo también llamó a seguir los desarrollos geopolíticos de cerca y a implementar medidas que puedan reducir vulnerabilidades económicas en caso de que el conflicto se intensifique.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

Luis Caputo anunció la reactivación de una represa en Santa Cruz con financiamiento chino

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

Todos por Aarón: campaña solidaria para acompañar al joven rugbier jujeño

Lo que se lee ahora
ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026
Servicios.

ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales
Protesta.

Familiares de policías y retirados de la fuerza marcharon en Jujuy por reclamos salariales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel