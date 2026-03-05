Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

La vicedirectora de la institución, Nanty Soto, confirmó que este año se implementaron cambios importantes en la estructura de cursos.
"Estamos haciendo un cambio en cuanto a las ofertas. En este caso se armaron nuevas ofertas", explicó.
Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
Confeccionista a medida (3 cursos)
Confeccionista en cuero (3 cursos)
Tapicería (3 cursos)
Además, se incorporan nuevas opciones como Gasista y Gestor en emprendimientos productivos, ampliando el abanico de formación técnica.
Nuevas carreras y reorganización de turnos
Soto detalló que la institución también reorganizó la modalidad de cursado.
"Se viene a regularizar las ofertas con los turnos, ahora hay 10 ofertas en cada curso", indicó.
Los horarios de funcionamiento
Turno mañana: 8:30 a 11:45
Turno tarde: 14:30 a 17:45
Turno noche: 18:45 a 22:00
Inscripciones en la Escuela Sarmiento
Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera presencial y los cupos son limitados: hasta 25 estudiantes por oferta.
"Se inscribe hasta llegar al cupo", remarcó la vicedirectora.
Carreras que exigen título secundario
Solo tres propuestas requieren título secundario completo:
Electricista de inmueble
Programador
Gasista
Sobre esta última, Soto explicó que se trata de una novedad en la institución. “No había gasista anteriormente. Reforma sanitaria ahora se transforma a gasista”, precisó.
El resto de las ofertas solo exige certificación de estudios primarios o secundarios según corresponda.
Cursos cortos y rápida salida laboral
Uno de los puntos fuertes de la Escuela Sarmiento son sus cursos de corta duración. “Hay ofertas que son bimestrales como Impresión 3D, que son cursos de capacitación laboral”, explicó Soto.
La mayoría de las propuestas cuentan con resoluciones del Ministerio de Educación, lo que garantiza certificación oficial. “La mayoría son con resoluciones del Ministerio de Educación, que cuentan con otra forma de otorgarle el certificado”, señaló.
Desde la institución destacaron que se trata de trayectos formativos pensados para brindar herramientas concretas y facilitar el acceso al mundo laboral en poco tiempo.
Requisitos para la inscripción
Los interesados deberán presentar:
Partida de nacimiento
DNI
Constancia de CUIL
Certificación de título primario o secundario
Además, la cooperadora tiene un costo anual de $40.000.
Finalmente, Soto extendió la invitación a toda la comunidad: “Invitamos a inscribirse a la comunidad de manera presencial desde el 5 de marzo”.
Con cupos limitados y nuevas propuestas formativas, la Escuela Profesional N° 8 Sarmiento se prepara para un 2026 con mayor diversidad de capacitación y fuerte orientación al empleo.