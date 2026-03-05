jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 12:10
Nuevo fármaco.

Jujuy incorpora medicación de avanzada para tratar el ACV isquémico en la provincia

La nueva droga permite una administración rápida y efectiva del ACV isquémico la cual se encuentra disponible en los hospitales de Perico, Humahuaca y Susques.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy asegura medicación de avanzada que mejora la respuesta ante ACV isquémico

Jujuy asegura medicación de avanzada que mejora la respuesta ante ACV isquémico

La nueva droga, que ya está disponible en hospitales de Perico, Humahuaca y Susques, fue utilizada por primera vez en la provincia en un paciente que ingresó con criterios claros para su indicación, logrando que el tratamiento y la derivación se realizaran de forma rápida y segura.

Una opción terapéutica más rápida y eficaz

Según explicó el médico Miguel Salva, referente de la Red Provincial de ACV, la medicación denominada Tenecteplase representa un avance respecto al tratamiento tradicional con Alteplase.

Aproximadamente hace un año está incorporada en Argentina una nueva medicación para utilizar en pacientes con ACV isquémico que es el Tenecteplase, se trata de una nueva molécula que tiene cambios en su estructura y esto permite que la administración sea mucho más sencilla”, señaló.

A diferencia de la medicación previa, que requería una bomba de infusión y una hora de aplicación, la nueva droga se administre en un bolo de 10 segundos directamente al torrente sanguíneo, lo que facilita su uso especialmente en hospitales con menos infraestructura y personal especializado.

“La nueva droga se administra en un bolo de 10 segundos, es decir, de forma intravenosa se inyecta el fármaco en una sola dosis, directamente al torrente sanguíneo con el objetivo de lograr un efecto terapéutico inmediato ya que logra disolver coágulos sanguíneos y restaurar el flujo cerebral. Esto nos permite que rápidamente el paciente esté en condiciones de derivación, es decir, poder movilizarlo de manera segura”, agregó Salva.

"Se trata de una nueva molécula que tiene cambios en su estructura y esto permite que la administración sea mucho más sencilla"

Qué es un ACV isquémico, el cuadro de salud que padece Alejandra Locomotora Oliveras.
ACV isqu&eacute;mico: El f&aacute;rmaco que mejora los tiempos de intervenci&oacute;n ya est&aacute; disponible en hospitales de Perico, Humahuaca y Susques.

ACV isquémico: El fármaco que mejora los tiempos de intervención ya está disponible en hospitales de Perico, Humahuaca y Susques.

Beneficios en la atención del ACV

El objetivo principal de este avance terapéutico es disolver rápidamente los coágulos sanguíneos y restaurar el flujo cerebral lo antes posible, un factor crítico para reducir las secuelas y mejorar la recuperación de los pacientes.

Este año hemos tenido oportunidad de utilizar esta medicación por primera vez con un paciente que ingresó al Hospital Zabala de Perico con todos los criterios de indicación para este fármaco. Esto permitió que el paciente sea tratado en el mismo tomógrafo donde se hizo el diagnóstico, se administró la medicación y rápidamente fue derivado para continuar con el tratamiento que se debe aplicar en esta patología”, afirmó.

"Esto nos permite que rápidamente el paciente esté en condiciones de movilizarlo de manera segura"

Impacto en la logística sanitaria

Contar con una medicación que se administra de forma simple y rápida ayuda a mejorar la logística del sistema de salud pública, ya que no exige procedimientos largos ni equipamientos complejos como en el pasado. Esto se traduce en una atención más eficaz y accesible para la población que sufre ACV en distintos puntos de la provincia.

Este avance en la atención del ACV isquémico se suma a las políticas de fortalecimiento de los servicios de salud de Jujuy, que incluyen protocolos, derivaciones y redes estructuradas para actuar con rapidez ante emergencias neurológicas.

