jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 12:58
Superación.

Vivía de fiesta, buscó un cambio y llegó al Aconcagua: la historia de un humahuaqueño que conquistó la montaña

Iván Cardozo, de 39 años, encontró en la montaña su lugar. Tras operarse la rodilla decidió cambiar su vida. La historia del humahuaqueño que hizo cumbre en el Aconcagua.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Iván Cardozo Humahuaqueño Montañista (1)

Iván Cardozo tiene 39 años, es de Humahuaca y en los últimos años transformó por completo su vida. Lo que empezó como una búsqueda personal terminó llevándolo a uno de los desafíos más grandes del montañismo tal como es alcanzar la cima del Aconcagua, la montaña más alta de América con 6.962 metros.

El cambio comenzó después de una operación en la rodilla. “Llegó el 2024 y quería hacer un cambio en mi vida. Venía de muchas fiestas y después de operarme dije ya hay que asentar un poco la cabeza”, contó durante una entrevista.

Fue entonces cuando empezó a investigar sobre trekking y actividades de montaña. A través de internet encontró un curso de iniciación y decidió anotarse. Aquella primera salida fue en la zona de la Paleta del Pintor. “Me había comprado el equipo sin saber bien qué comprar. Bajé con los pies todos adoloridos, en el colectivo iba acostado quejándome, pero así fui aprendiendo”, recordó.

El camino hacia la alta montaña: la historia de Iván

Después de ese primer curso, Cardozo quiso ir por más. Buscó nuevos desafíos y terminó realizando un curso de alta montaña en Salta, donde comenzó a escalar cumbres cada vez más exigentes.

Su primera experiencia de alta montaña fue el cerro Remate y luego continuó con ascensos en distintos volcanes de la región. Con el tiempo también logró llegar a montañas de más de seis mil metros, como el volcán Quewar y el Huayna Potosí. Para él, el montañismo tiene un significado especial. “La montaña te muestra cómo sos realmente. Te lleva al límite y te hace superar esos límites”, explicó.

Ese proceso implicó disciplina, entrenamiento y sacrificios. Los fines de semana los dedicaba a subir montañas para ganar altura y adaptar el cuerpo. Incluso muchas veces debió resignar encuentros familiares. “Los cumpleaños y reuniones los dejaba de lado porque siempre estaba en una montaña”, contó.

Embed - IVAN CARDOZO

El desafío del Aconcagua

El objetivo más ambicioso llegó este año cuando soñó con alcanzar la cima del Aconcagua. Para lograrlo, Iván viajó junto a tres compañeros y realizó la expedición de forma independiente. El ascenso implicó días de caminata con mochilas de hasta 25 kilos, campamentos en altura y temperaturas extremas.

Cuando hicimos cumbre la temperatura mínima era de 35 grados bajo cero y el viento era muy fuerte”, relató. Durante la subida también enfrentaron el desgaste físico y psicológico. En algunos tramos del recorrido escuchaban a otros montañistas hablar de malas condiciones climáticas o intentos fallidos.

Todo lo que escuchábamos era negativo, pero la cabeza me decía: seguí, falta menos, paso a paso”, recordó. Finalmente, el 22 de febrero lograron hacer cumbre. Con ese logro, Iván Cardozo se convirtió en el primer humahuaqueño en alcanzar el techo de América.

Iván Cardozo Humahuaqueño Montañista (7)

La montaña como forma de vida, la reflexión del humahuaqueño

Más allá del logro deportivo, el montañista asegura que la experiencia en la montaña también le dejó aprendizajes personales. “Antes la cabeza me decía: qué hacés acá si podrías estar en tu casa o en un asado. Ahora es distinto: la cabeza me dice que siga, que empuje”, explicó.

En cada ascenso, Iván también suele escribir prosas inspiradas en la experiencia de la montaña. Para él, cada cumbre es una forma de conocerse mejor y superar sus propios límites.

