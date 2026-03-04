jueves 05 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 18:31
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Un video capta el momento justo cuando cae el techo mientras despedían al joven asesinado hace pocos días: hay 5 personas heridas. IMÁGENES IMPACTANTES.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa.

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa.

Desastre en Abra Pampa.

Desastre en Abra Pampa.

Un fuerte temporal con intensa caída de granizo impactó este miércoles en distintas localidades de la Puna jujeña, siendo Abra Pampa una de las más afectadas. El fenómeno dejó importantes daños materiales y escenas de gran tensión entre los vecinos y familiares.

El cajón sufrió serios daños y tuvo que ser llevado a Humahuaca. Además, se registraron 5 adultos mayores con heridas leves. Dos salones más, además de este, se vinieron abajo a raíz del potente granizo que se fue acumulando en los techos y los derribó.

image
Imagen gentileza Weekend FMabra Pampa.

Imagen gentileza Weekend FMabra Pampa.

El dramático momento

En un video difundido por Humahuaca Digital se observa el instante en que la estructura empieza a desprenderse, generando momentos de desesperación entre las personas que se encontraban en el interior del edificio.

El fenómeno meteorológico tiñó de blanco las calles de la ciudad y provocó daños en techos, viviendas y espacios públicos.

AQM530DJM5Uug8UAFdCMi5LwUtxglloGT0eYqejxN7s66hRwWQ-LT_ubX9zvnSPcoPcCAJzVkpuXGdIThSgDHpNvmaEfsfUzr7nwqdQcXY41gQ

Daños en distintos sectores

Vecinos reportaron voladuras parciales, filtraciones y acumulación de hielo en distintos barrios. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque sí se confirmó que hubo importantes destrozos materiales.

image
Salón destruido tras la caída de granizo en Abra Pampa.

Salón destruido tras la caída de granizo en Abra Pampa.

La tormenta se dio en el marco de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para la región, que anticipaban tormentas fuertes con posible caída de granizo.

image

Las autoridades locales evalúan los daños y trabajan para asistir a los afectados por el temporal.

caida de granizo abra pampa

Sobre el crimen

Un violento enfrentamiento entre jóvenes ocurrido en la madrugada del lunes en Abra Pampa dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido.

El hecho se registró alrededor de las 5.30 a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio.

Uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, Alejandro, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado crítico.

El agresor estuvo prófugo hasta que lo capturaron este martes. El detenido fue identificado como Ricardo Robinson Dionisio, de 30 años, señalado por testigos como el autor del ataque con arma blanca contra los hermanos Tolaba, al término de un baile nocturno realizado en Abra Pampa.

