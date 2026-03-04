Ezequiel Atauche: "Somos el Congreso más reformista de la historia"

El senador nacional Ezequiel Atauche afirmó que La Libertad Avanza busca consolidar su proyecto político en todo el país y profundizar su presencia en Jujuy de cara al nuevo año legislativo y al calendario electoral.

Según explicó, los referentes provinciales del espacio mantuvieron una reunión clave con Karina Milei quien se desempeña como Secretaria General de la Presidencia y titular partidaria a nivel nacional de La Libertad Avanza. “Todos los presidentes de todos los distritos venimos de una reunión muy importante con Karina, nos dio un nuevo empujón para propagar las ideas de la libertad”, señaló.

Atauche remarcó que el espacio viene trabajando de manera sostenida desde 2023. “Nosotros en Jujuy somos un espacio que trabajamos de manera continua desde el 2023 , no somos de los que van a pedirle el voto a la gente dos meses antes de las elecciones”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que recorrerán la provincia para escuchar a los vecinos y generar propuestas desde el territorio: “Hoy vamos a salir a escuchar a los jujeños para ayudarlos, entenderlos y que salgan iniciativas desde ellos en la Legislatura”, afirmó.

Además, indicó que cuentan con referentes en todas las localidades y que desarrollarán actividades y capacitaciones. “Somos un espacio participativo que queremos escuchar a los jujeños, no queremos quedarnos atrapados detrás de un escritorio y disociado de la sociedad”, agregó.

Apertura de sesiones y respaldo a Milei

Sobre la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el senador destacó el momento político del presidente Javier Milei.

“Lo veo en un momento muy bueno a Milei, ha marcado el rumbo y la visión de futuro de un país productivo, lleno de inversiones y libres”, expresó. También anticipó un año parlamentario intenso. “Marcó que vamos a tener un año legislativo muy potente. Somos el Congreso más reformista de la historia”, aseguró.

De cara al escenario electoral

Finalmente, Atauche marcó diferencias con otras fuerzas políticas al proyectar el trabajo electoral.

“Creo que todos los partidos políticos ya estamos trabajando, pero la gran diferencia es que La Libertad Avanza no trabaja para ganar una elección sino para traer una idea nueva a la provincia”, concluyó.