martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 17:20
Política.

Ezequiel Atauche llamó a consolidar el proyecto libertario en todo el país

“Estamos construyendo un proyecto sólido, con liderazgo firme y una visión estratégica de largo plazo", dijo Ezequiel Atauche.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ezequiel Atauche participó de la reunión nacional de La Libertad Avanza.

Ezequiel Atauche participó de la reunión nacional de La Libertad Avanza.

El senador nacional Ezequiel Atauche, presidente de La Libertad Avanza en Jujuy, participó de la Reunión Nacional del espacio encabezada por la secretaria general de la Presidencia y titular partidaria a nivel nacional, Karina Milei, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El encuentro reunió a referentes de los 24 distritos del país con el objetivo de fortalecer la estrategia territorial y consolidar el proyecto político que lidera el presidente Javier Milei.

“Estamos ante una etapa decisiva para la Argentina. Javier y Karina Milei marcan con claridad el rumbo de un país que dejó atrás el populismo y avanza hacia la libertad, el orden y la prosperidad”, sostuvo Atauche, quien destacó la importancia de consolidar equipos en cada provincia para acompañar las reformas estructurales impulsadas desde el Gobierno nacional.

Durante la jornada se analizaron lineamientos políticos y organizativos con una mirada federal, reafirmando el compromiso de sostener en el territorio el mandato expresado por los argentinos en las urnas. “En octubre la sociedad ratificó el cambio profundo que comenzó en 2023. Nuestro deber es estar a la altura de esa confianza, con coherencia, convicción y resultados concretos”, remarcó el legislador jujeño.

Atauche subrayó que “la Reunión Nacional de La Libertad Avanza con Karina Milei y Martín Menem fue una nueva oportunidad en la que seguimos consolidando este proyecto de país que encabeza el presidente Javier Milei” y agregó que: “tenemos un mandato claro, la moral debe ser nuestra política de Estado”.

Finalmente, el senador destacó: “Estamos construyendo un proyecto sólido, con liderazgo firme y una visión estratégica de largo plazo. La Argentina que viene será libre, moderna y próspera, y la estamos haciendo realidad con trabajo y decisión”, concluyó.

