Mercados argentinos en rojo: acciones y bonos caen y el riesgo país se acerca a 600 puntos

Los mercados financieros argentinos enfrentan una fuerte etapa de volatilidad que se refleja tanto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como en los títulos públicos y privados que cotizan en el exterior.

En las últimas ruedas, la Bolsa porteña encadenó varias jornadas consecutivas de bajas , con el índice S&P Merval retrocediendo nuevamente , presionado en gran parte por el malhumor generalizado de los mercados globales y por factores domésticos que están en el centro de atención de los inversores.

Los activos argentinos han tenido un desempeño negativo: las acciones y los bonos soberanos cedieron terreno en distintos segmentos, tanto en pesos como en dólares. Esta tendencia arrastra a los papeles nacionales, que se ven afectados por una combinación de incertidumbres externas e internas.

En el caso de los bonos denominados en dólares, también se observó presión bajista en sus precios, lo que contribuyó a que el denominado riesgo país medido por JP Morgan se aproximara nuevamente a los 600 puntos básicos , una señal de cautela entre los mercados internacionales frente a los activos argentinos.

La Bolsa registró un récord nominal y el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses. La Bolsa porteña y los papeles argentinos siguen con tendencia bajista, mientras el riesgo país trepa ante la volatilidad global por el conflicto en Medio Oriente.

Impacto del contexto internacional

Parte de la reciente inestabilidad financiera responde al contexto global: el conflicto en Medio Oriente ha sacudido las plazas internacionales, con retrocesos en los principales índices bursátiles del mundo tras el recrudecimiento de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán y el consiguiente impacto en los precios de la energía y expectativas de inflación y crecimiento económico.

En ese escenario global, muchos inversores han optado por reducir posiciones en activos de mayor riesgo, lo que también ha influido en la huella negativa de los papeles argentinos tanto en el mercado local como en los ADR que cotizan en Wall Street.

Dólar y factores locales

Paralelamente, el mercado del dólar en Argentina experimenta dinámicas propias: el tipo de cambio oficial ha mostrado leves ajustes en las últimas sesiones, con oscilaciones diarias que ahora reflejan también la incertidumbre financiera.

Además de los factores externos, analistas señalan que la atención de los inversores está también puesta en la evolución política y económica interna. En momentos en que el riesgo país refleja cada movimiento externo e interno en su valoración, el humor del mercado argentino se ve influido tanto por lo que ocurre fuera de las fronteras como por la percepción del rumbo económico local.