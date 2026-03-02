lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 18:50
Oficios.

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

La institución ofrece nuevas propuestas de formación de cuatro meses y mantiene sus tradicionales capacitaciones técnicas con cupos limitados.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Siguen las inscripciones abiertas.

Siguen las inscripciones abiertas.

El Centro de Formación Profesional Nº1 de San Salvador de Jujuy mantiene abiertas las inscripciones para sus distintas ofertas formativas 2026. La institución suma nuevas propuestas con modalidad intensiva y continúa con cursos históricos que, según destacan desde la dirección, cuentan con rápida salida laboral.

Lee además
Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora
Adriano Morone.
Política.

Adriano Morone advirtió que libertarios, kirchneristas y la izquierda "demostraron ser lo mismo"

Nuevas ofertas y capacitaciones tradicionales

El director Jorge Mamani informó que ya comenzaron las inscripciones para las distintas propuestas académicas.

“Empezamos con la inscripción para las distintas ofertas formativas que tenemos en la institución. Este año tenemos montador y reparación de equipos de climatización (aire acondicionado). También incorporamos Durlock o construcción en seco como operador e instalador de placas de yeso y de roca”, explicó.

Además, continúan los cursos que la institución dicta desde hace más de 15 años, entre ellos:

  • Panadería

  • Pastelería

  • Electricidad industrial

  • Electricidad del automotor

  • Mecánico de sistemas de encendido y alimentación

  • Confeccionista a medida

  • Carpintería (ahora como operador de carpintería y fabricación de mobiliario)

En el caso de carpintería y de las nuevas propuestas, la modalidad pasó a ser cuatrimestral. “Hay ofertas que son de cuatro meses. Generalmente manejábamos todas anuales, pero algunas cambiaron la modalidad”, detalló Mamani.

Centro de Formación Profesional 1 (1)

Cupos limitados y horarios de inscripción

Desde la institución remarcaron que los cupos son limitados: cada curso cuenta con 25 vacantes.

Las inscripciones se realizan en tres turnos:

  • Turno mañana: de 8:30 a 11:30hs.

  • Turno tarde: de 14 a 16:30hs.

  • Turno noche: de 18 a 20:30hs.

Horario de las clases:

  • Turno mañana: 8:00 a 11:30hs
  • Turno tarde: 14.30 a 18:00hs
  • Turno noche: 19.30 a 23:00hs

Si bien el inicio de clases estaba previsto para estas semanas, todavía se aguarda la designación de cargos docentes. “Estamos a la espera de que se haga la designación y poder incorporar al plantel docente nuevo”, indicó el director.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Adriano Morone advirtió que libertarios, kirchneristas y la izquierda "demostraron ser lo mismo"

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar

Lo que se lee ahora
Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel