Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy

El Centro de Formación Profesional Nº1 de San Salvador de Jujuy mantiene abiertas las inscripciones para sus distintas ofertas formativas 2026. La institución suma nuevas propuestas con modalidad intensiva y continúa con cursos históricos que, según destacan desde la dirección, cuentan con rápida salida laboral.

Política. Adriano Morone advirtió que libertarios, kirchneristas y la izquierda "demostraron ser lo mismo"

Lluvias. Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

El director Jorge Mamani informó que ya comenzaron las inscripciones para las distintas propuestas académicas.

“Empezamos con la inscripción para las distintas ofertas formativas que tenemos en la institución. Este año tenemos montador y reparación de equipos de climatización ( aire acondicionado ). También incorporamos Durlock o construcción en seco como operador e instalador de placas de yeso y de roca”, explicó.

Además, continúan los cursos que la institución dicta desde hace más de 15 años, entre ellos:

Panadería

Pastelería

Electricidad industrial

Electricidad del automotor

Mecánico de sistemas de encendido y alimentación

Confeccionista a medida

Carpintería (ahora como operador de carpintería y fabricación de mobiliario)

En el caso de carpintería y de las nuevas propuestas, la modalidad pasó a ser cuatrimestral. “Hay ofertas que son de cuatro meses. Generalmente manejábamos todas anuales, pero algunas cambiaron la modalidad”, detalló Mamani.

Centro de Formación Profesional 1 (1)

Cupos limitados y horarios de inscripción

Desde la institución remarcaron que los cupos son limitados: cada curso cuenta con 25 vacantes.

Las inscripciones se realizan en tres turnos:

Turno mañana: de 8:30 a 11:30hs.

Turno tarde: de 14 a 16:30hs.

Turno noche: de 18 a 20:30hs.

Horario de las clases:

Turno mañana: 8:00 a 11:30hs

Turno tarde: 14.30 a 18:00hs

Turno noche: 19.30 a 23:00hs

Si bien el inicio de clases estaba previsto para estas semanas, todavía se aguarda la designación de cargos docentes. “Estamos a la espera de que se haga la designación y poder incorporar al plantel docente nuevo”, indicó el director.