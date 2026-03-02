Tamara Fierro: la fiscalía pidió perpetua para Guerrero y penas de hasta 6 años para los encubridores

El juicio por el femicidio de Tamara Soledad Fierro, la joven de Fraile Pintado asesinada en mayo de 2025, entró en una etapa clave con la lectura de los alegatos en el Centro Judicial de San Pedro . En la jornada de hoy, la fiscalía solicitó prisión perpetua para Jairo Guerrero –conocido también como Diego Castro– como autor del crimen, y penas de hasta 6 años de prisión para Maximiliano López y Esteban Pérez , acusados de encubrimiento agravado .

Chequeado. Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para César Sena y sus padres por el femicidio que conmocionó al país

Tamara, estudiante de enfermería de 27 años, fue vista por última vez el 23 de mayo de 2025 . Días después, su cuerpo fue hallado calcinado en un basural cercano a Fraile Pintado, un hecho que conmocionó a toda la región y dio inicio a una causa que llega ahora a su tramo final, con fuerte acompañamiento de familiares, vecinos y organizaciones feministas.

La jornada de hoy tuvo un giro inesperado antes del inicio de los alegatos. Maximiliano López , uno de los imputados por encubrimiento, pidió declarar de manera espontánea en plena audiencia, en un clima de evidente tensión dentro de la sala.

López reconoció su vínculo con Guerrero y Pérez –señaló que son sus amigos–, pero buscó despegarse del caso:

“Son mis amigos, pero soy inocente. No tengo nada que ver con esto”, expresó ante el Tribunal. “Son mis amigos, pero soy inocente. No tengo nada que ver con esto”, expresó ante el Tribunal.

En su testimonio, negó haber participado en maniobras para ocultar el cuerpo de Tamara o encubrir el hecho. Con esa declaración se dio por cerrada la etapa de producción de prueba y se dio paso inmediatamente a los alegatos de las partes.

sonia-mama-tamara-fierro-no-pierdo-la-fe-que-mi-hija-esta-viva

Qué pidieron la fiscalía y la querella

Luego de la declaración de López, la fiscalía y la querella expusieron sus conclusiones sobre lo ocurrido la noche del crimen y en los días posteriores. Para Jairo Guerrero, señalado como el principal responsable, solicitaron la pena de prisión perpetua bajo la calificación de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio).

En el caso de Esteban Pérez y Maximiliano López, la acusación se mantiene por encubrimiento agravado, figura que prevé penas de entre 1 y 6 años de prisión. La fiscalía sostuvo que hubo conductas destinadas a ayudar al autor del crimen a eludir la investigación y a borrar rastros vinculados al asesinato de la joven.

Del otro lado, las defensas insistieron en cuestionar la reconstrucción de los hechos, buscaron relativizar la participación de Guerrero en la muerte de Tamara y negar que López y Pérez hayan intervenido en acciones de encubrimiento.

Cuándo se conocerá la sentencia

Con la finalización de los alegatos, el juicio entra en su tramo definitorio. Según lo previsto, el jueves el Tribunal dará a conocer la sentencia para los tres imputados:

Jairo Guerrero , acusado de femicidio agravado.

Esteban Pérez y Maximiliano López, imputados por encubrimiento agravado.

Así fue el inicio del juicio: análisis desde el lugar