Posible femicidio en La Quiaca: investigan la muerte de una mujer y detuvieron a su pareja

La Quiaca.

La Justicia de Jujuy investiga la muerte de C.V., una mujer oriunda de La Quiaca, que falleció en las últimas horas en el Hospital Pablo Soria luego de permanecer internada por un fuerte golpe en la cabeza. En el marco de la causa, la pareja de la víctima quedó detenida de manera preventiva mientras avanzan las pericias.

El caso se originó antes de los festejos de Carnaval, cuando la mujer ingresó al Hospital Jorge Uro de la ciudad fronteriza con un cuadro grave. Por la complejidad de las lesiones, el equipo médico dispuso su derivación urgente a San Salvador de Jujuy, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

Según reconstrucciones citadas por fuentes del caso, el episodio ocurrió en una vivienda del barrio Perpetuo Socorro. La pareja de la mujer sostuvo, en un primer momento, que estaban consumiendo alcohol y que ella se cayó y se golpeó la cabeza.

Sin embargo, otra línea investigativa sostiene que la víctima sufrió una agresión y que el hombre la llevó al hospital recién cuando su estado ya era crítico, motivo por el cual la Justicia analiza la situación como un hecho de violencia de género y un posible femicidio.

Morgue Judicial Investigan posible femicidio en La Quiaca. El hombre primero habló de una caída, pero pericias y autopsia apuntan a lesiones que no coinciden con un accidente. Investiga el MPA Autopsia, pericias y un detenido en La Quiaca La autopsia realizada en la Morgue Judicial de Alto Comedero determinó como causa del fallecimiento un “fuerte traumatismo encéfalo craneal”. En paralelo, los investigadores evalúan que las lesiones no resultan compatibles con una caída accidental, y esa conclusión será clave para definir la imputación. El sospechoso quedó alojado inicialmente en la Seccional 17 y luego fue trasladado en el marco de la investigación. En los próximos días, la Justicia avanzará con la imputación formal y otras medidas para precisar responsabilidades. Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia, podés comunicarte con la Línea 144, gratuita, las 24 horas, en todo el país. Ante una urgencia o riesgo inminente, llamá al 911. Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia, podés comunicarte con la Línea 144, gratuita, las 24 horas, en todo el país. Ante una urgencia o riesgo inminente, llamá al 911.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.