Alerta por dengue en Bolivia: qué pasa en las fronteras que conectan con Jujuy y Salta

El aumento de casos de dengue y chikungunya en el sur de Bolivia encendió alertas sanitarias en el norte argentino y activó refuerzos de controles en zonas limítrofes. Autoridades confirmaron medidas preventivas y vigilancia epidemiológica ante el riesgo de contagios importados.

El Ministerio de Salud Pública de Bolivia informó que el brote detectado en la región de Bermejo corresponde al virus chikungunya y que se registraron 47 casos confirmados , mientras que el acumulado reciente ronda los 976 casos , cifra que supera ampliamente registros anteriores.

Frente a este escenario, se intensificaron controles en zonas fronterizas del norte argentino, especialmente en Orán y Salvador Mazza. Desde el área sanitaria solicitaron a la población extremar cuidados y remarcaron que quienes presenten síntomas “deben concurrir de inmediato al centro de salud y no automedicarse”.

Además, se confirmó que en Salta se detectaron seis casos , de los cuales cuatro se notificaron en el Departamento San Martín, cuatro de ellos con antecedente de viaje a Bolivia, lo que refuerza la hipótesis de contagios importados.

Hasta ahora, la Provincia de Buenos Aires solo había registrado casos de dengue vinculados a viajes a países con circulación activa.

En este marco, los hospitales de Orán y Salvador Mazza ejecutan tareas preventivas en territorio, mientras que para el fin de semana se espera el arribo de una comisión especial del sector de Epidemiología de la Provincia para reforzar las estrategias de control.

La situación en la frontera con Jujuy

El panorama es distinto en el paso internacional La Quiaca–Villazón, frontera jujeña con Bolivia. Desde allí, el periodista Elbio Llampa explicó que las condiciones climáticas influyen directamente en el riesgo sanitario. “Aquí podemos hablar de un clima seco y árido, donde es poco probable la proliferación de mosquitos como en el caso del dengue”, señaló, y agregó que por ese motivo “la situación está bastante normal y no hay decisiones de cerrar la frontera”.

El comunicador también indicó que la población local está informada sobre el brote en Bolivia. “Están al tanto porque comparten prácticamente el mismo departamento, pero las decisiones son otras justamente por el clima”, aseguró.

No obstante, advirtió que la alerta se mantiene activa y que ya se registraron casos positivos en Argentina vinculados a viajes comerciales. “Hay algunos infectados del lado argentino que viajaron a Bolivia y resultaron positivos”, detalló.

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas fronterizas donde se suspendieron actividades comerciales para realizar desinfecciones, en La Quiaca el tránsito internacional continúa con normalidad. “El paso está habilitado y el movimiento es normal”, confirmó Llampa, quien explicó que incluso el calendario escolar avanza con regularidad tanto del lado argentino como boliviano.

Especialistas señalan que el desafío sanitario no está únicamente en cerrar pasos, sino en sostener controles, monitoreo epidemiológico y campañas de prevención ante la circulación permanente de personas.