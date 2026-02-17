martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 20:49
Salud

Por riesgo sanitario ante la proliferación de mosquitos cierran la frontera en Bermejo

Este 18 de febrero el paso hacia Bermejo, Bolivia por Aguas Blancas estará cerrado debido al riesgo sanitario que implica el aumento de criaderos de mosquitos

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En el marco de las acciones de una emergencia por riesgo sanitario, el municipio de Bermejo en Tarija, Bolivia, determinó para el miércoles 18 de febrero, el cierre de la frontera con Aguas Blancas, Salta y la suspensión de actividades públicas y privadas como parte de una campaña masiva de eliminación de criaderos de mosquitos.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 001/2026 emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de Bermejo, a partir de la cual se dispuso una jornada enfocada en la limpieza de viviendas, patios y espacios donde pueda acumularse agua, con el objetivo de reducir la proliferación del vector transmisor de enfermedades.

Qué implica el riesgo sanitario en Bermejo, límite con Aguas Blancas

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra el cierre de fronteras, con el fin de concentrar los esfuerzos de la población en las tareas de eliminación de criaderos dentro de los hogares y barrios, también la suspensión de actividades escolares y actividades comerciales durante todo el día.

La campaña del vecino país busca la participación activa de la ciudadanía, considerando que la acumulación de recipientes con agua es uno de los principales factores que favorecen la reproducción del mosquito. Por ello, se recomendó desechar objetos en desuso, limpiar canaletas, cambiar el agua de recipientes y mantener los espacios libres de focos de riesgo.

descacharrado
El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores

El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo se informó que brigadas de salud realizarán acciones de control vectorial y concienciación en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades recordaron que la eliminación de criaderos es la medida más efectiva para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, por lo que convocaron a la población a sumarse de manera responsable a la jornada.

