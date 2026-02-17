Por riesgo sanitario ante la proliferación de mosquitos cierran la frontera en Bermejo

En el marco de las acciones de una emergencia por riesgo sanitario, el municipio de Bermejo en Tarija, Bolivia, determinó para el miércoles 18 de febrero, el cierre de la frontera con Aguas Blancas, Salta y la suspensión de actividades públicas y privadas como parte de una campaña masiva de eliminación de criaderos de mosquitos.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 001/2026 emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal de Bermejo, a partir de la cual se dispuso una jornada enfocada en la limpieza de viviendas, patios y espacios donde pueda acumularse agua, con el objetivo de reducir la proliferación del vector transmisor de enfermedades.

Qué implica el riesgo sanitario en Bermejo, límite con Aguas Blancas Entre las disposiciones adoptadas se encuentra el cierre de fronteras, con el fin de concentrar los esfuerzos de la población en las tareas de eliminación de criaderos dentro de los hogares y barrios, también la suspensión de actividades escolares y actividades comerciales durante todo el día.

La campaña del vecino país busca la participación activa de la ciudadanía, considerando que la acumulación de recipientes con agua es uno de los principales factores que favorecen la reproducción del mosquito. Por ello, se recomendó desechar objetos en desuso, limpiar canaletas, cambiar el agua de recipientes y mantener los espacios libres de focos de riesgo.

descacharrado El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo se informó que brigadas de salud realizarán acciones de control vectorial y concienciación en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades recordaron que la eliminación de criaderos es la medida más efectiva para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, por lo que convocaron a la población a sumarse de manera responsable a la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.