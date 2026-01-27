martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 07:04
Bolivia.

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Tras confirmarse un caso de rabia humana en Cochabamba, el infectólogo Gustavo Echenique advirtió sobre la importancia de actuar con rapidez ante una mordedura.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Trucos y recomendaciones para prevenir la rabia en perros. 
Bolivia.

Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año
Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos video
Datos.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

Según informó el Servicio Departamental de Salud (SEDES), la probable exposición ocurrió el 23 de diciembre de 2025, cuando la niña fue mordida por un perro que vivía en su domicilio y que había mostrado comportamientos agresivos días antes. El animal permanece bajo evaluación para determinar la cadena de transmisión.

En este contexto, el infectólogo Gustavo Echenique brindó precisiones sobre los protocolos que deben seguirse ante una mordedura y remarcó la importancia de actuar con rapidez.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos
Mordedura de perro.

Mordedura de perro.

“Muchas veces estos eventos se dan en situaciones de peleas entre animales de la propia casa. No hay que meterse a separarlos, porque ahí se producen muchas mordeduras”, explicó. Además, detalló que el caso de Cochabamba correspondería a una rabia de tipo furiosa, la forma más frecuente: “Tenemos dos tipos de rabia, la muda y la furiosa. El 80% se manifiesta de esta manera. El animal desconoce a su dueño y se produce la mordedura”.

Echenique indicó que el período de incubación concuerda con lo ocurrido en Bolivia: “Es de alrededor de un mes hasta que aparecen los primeros síntomas”. También advirtió que las mordeduras en cara, tronco y pulpejo de los dedos se consideran graves por la cercanía con el sistema nervioso central. “El virus asciende aproximadamente dos milímetros por día hacia el cerebro. Por eso la localización de la mordedura es clave”, sostuvo.

Sobre los tiempos de atención, fue contundente: “Si me muerde un perro hoy y el perro tiene rabia, la ventana para ir al médico y vacunarse es de dos a tres semanas. La vacuna contra la rabia es tratamiento. Si no se aplica a tiempo, cuando aparecen los síntomas ya no hay posibilidad de revertir la enfermedad”.

Qué hacer ante una mordedura

El especialista explicó que ante cualquier mordedura, el primer paso es higienizar la herida: “Lo primero es lavar con agua y jabón. Después, cubrir con una toalla o un paño limpio si hay sangrado. No hay hemorragia que se resista a un dedo bien presionado”.

Luego, se debe concurrir de inmediato a la guardia o al centro de salud para que la herida sea evaluada y categorizada. “No hay que decir ‘voy mañana’ o ‘voy pasado’. El 80% de las mordeduras de animales se infectan, y además está el riesgo de rabia”, alertó.

En los centros de salud se definirá si la herida es leve o grave. En caso de mordeduras graves, se deriva al hospital o a centros que cuenten con la vacuna antirrábica. “Si la herida es grande, se hacen puntos de aproximación, pero no se sutura completamente, porque estas heridas se infectan con mucha frecuencia”, explicó.

Perros conocidos y desconocidos

Vacunación anatirrábica
Vacunaci&oacute;n antirr&aacute;bica en San Salvador de Jujuy

Vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy

Echenique diferenció entre mordeduras de animales propios y de animales desconocidos. “Si es nuestro propio perro, el animal se observa durante 10 días. Un perro infectado por rabia se muere a los dos o tres días después de haber mordido. En esos casos, no siempre hace falta vacunar de entrada”.

Sin embargo, aclaró que si la mordedura es grave, incluso si es de un animal conocido, se indica al menos una dosis de profilaxis post exposición. “Después, según la evolución del animal en observación, se continúa o no el esquema”, detalló.

En el caso de perros de la calle, animales salvajes o desconocidos, la indicación es clara: “Es una mordedura que debe ser vacunada desde el día cero”.

Vacunación y disponibilidad

El infectólogo confirmó que en Jujuy hay vacunas disponibles contra la rabia. “El esquema completo es de cinco dosis. Es fundamental cumplirlo”, señaló.

Finalmente, remarcó la necesidad de difundir información clara sobre los protocolos: “Son cuestiones técnicas, pero es importante aceitar esta información en la comunidad. La rabia es una enfermedad mortal una vez que da síntomas, pero totalmente prevenible si se actúa a tiempo”.

El caso registrado en Bolivia vuelve a poner en agenda la importancia de la vacunación antirrábica en animales, la consulta inmediata ante cualquier mordedura y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios para evitar consecuencias graves.

Embed - QUÉ HACER ANTES UNA MORDEDURA DE PERRO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

El pueblo de Santiago del Estero que guarda uno de los parques más salvajes del país

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

Lo que se lee ahora
Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo) video
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Paso de Jama.
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel