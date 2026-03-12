En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

Las lluvias de los últimos días en Jujuy , no nos dieron respiro, aunque no son un hecho aislado. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu advirtieron que, de acuerdo al pronóstico climático trimestral, para marzo, abril y mayo hay probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal y también de temperaturas medias superiores a los valores habituales.

El análisis fue realizado por el ingeniero Rafael Hurtado y la ingeniera Mónica Valdiviezo Corte , quienes explicaron que, aunque la sensación de muchos vecinos sea la de un verano especialmente húmedo, los registros locales no muestran valores extraordinarios en la capital jujeña.

Según detallaron desde la estación Romain del Rectorado de la UNJu, en febrero se registraron 121 milímetros de lluvia. La cifra quedó por debajo del promedio histórico para ese mes, que ronda los 181 milímetros .

Según el mapa de precipitación del SMN (página 3 del informe), el Noroeste argentino tiene mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal (categoría SN)

“ Los datos que nosotros tenemos registrados en la estación Romain del Rectorado de la UNJu marcan 121 milímetros para todo el mes de febrero ”, explicó Valdiviezo Corte. Y agregó:

“estamos muy abajo de lo que se espera para el mes de febrero”. “estamos muy abajo de lo que se espera para el mes de febrero”.

En enero, en cambio, el comportamiento fue más cercano a lo normal. De acuerdo con la especialista, ese mes quedó apenas 2 milímetros por debajo del promedio, por lo que sí estuvo dentro de los valores esperados para la época.

Sobre marzo, la ingeniera indicó que ya se acumularon 73 milímetros en lo que va del mes, mientras que el valor esperado ronda los 170 milímetros, por lo que todavía resta recorrido dentro del período de mayores precipitaciones.

lluvia otoño.jpg Con la llegada del otoño, Jujuy podría seguir teniendo jornadas inestables, con nubosidad y nuevos eventos de lluvia. “A pesar de que ya empezamos a adentrarnos a todo lo que sería el otoño, se esperan condiciones de precipitación y condiciones de días nublados”, sostuvo la ingeniera.

Qué se espera para los próximos meses en Jujuy

La proyección para el trimestre marzo-abril-mayo marca una tendencia a condiciones más húmedas de lo normal, aun cuando la provincia ya empieza a ingresar en el cambio estacional hacia el otoño.

“Lo que se espera para el pronóstico trimestral es que tengamos precipitaciones por encima de lo normal”, señaló Hurtado. En la misma línea, Valdiviezo Corte precisó que también se esperan “temperaturas por encima de lo normal”, en referencia a la temperatura media del trimestre.

Los especialistas también remarcaron que la precipitación es un fenómeno muy variable y que puede cambiar mucho de una zona a otra. Por eso, mientras en provincias cercanas como Tucumán o sectores de Salta se registraron lluvias mucho más intensas, en la capital jujeña los valores fueron bastante más bajos.

“En nuestra zona capital los valores han sido totalmente distintos, muy bajos”, señaló Valdiviezo Corte, al comparar la situación local con otras regiones del NOA que sí sufrieron inundaciones más severas.

De esta manera, el panorama para Jujuy en las próximas semanas sigue marcado por la inestabilidad, con la posibilidad de más lluvias en una etapa del año en la que, habitualmente, comienza a sentirse la transición hacia condiciones más secas.