Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Este miércoles, se confirmó el primer caso de chikungunya en la localidad de Aguas Calientes. Se trata de un adulto mayor de 80 años al que se le realizaron los estudios correspondientes y cuyo resultado dio positivo.
La información fue confirmada por Javier Cadar, secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, a través de un video difundido en redes sociales. Según explicó, una vez detectado el caso se tomaron muestras que fueron procesadas por el sistema sanitario y confirmaron la presencia del virus.
Activaron el protocolo sanitario
Tras la confirmación del caso, los equipos de salud activaron el protocolo epidemiológico en la zona para prevenir nuevos contagios.
Las acciones incluyen control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica activa en el área, con el objetivo de detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad.
Desde la cartera sanitaria también se reforzaron las tareas para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.
Cuáles son los síntomas del chikungunya
El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
En algunos casos, el dolor articular puede ser muy intenso y prolongarse durante semanas o incluso meses, especialmente en adultos mayores.
Piden reforzar las medidas de prevención
Desde el Ministerio de Salud solicitaron a la población extremar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito.
Entre las recomendaciones principales se encuentran:
-
Eliminar recipientes que acumulen agua
-
Limpiar canaletas, patios y desagües
-
Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales
-
Utilizar repelente y mosquiteros
Las autoridades sanitarias remarcaron que la prevención es clave para evitar nuevos casos, por lo que pidieron la colaboración de la comunidad en el control de los posibles criaderos del mosquito.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.