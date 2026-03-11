Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Este miércoles, se confirmó el primer caso de chikungunya en la localidad de Aguas Calientes . Se trata de un adulto mayor de 80 años al que se le realizaron los estudios correspondientes y cuyo resultado dio positivo.

La información fue confirmada por Javier Cadar , secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, a través de un video difundido en redes sociales. Según explicó, una vez detectado el caso se tomaron muestras que fueron procesadas por el sistema sanitario y confirmaron la presencia del virus.

Tras la confirmación del caso, los equipos de salud activaron el protocolo epidemiológico en la zona para prevenir nuevos contagios.

Las acciones incluyen control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica activa en el área , con el objetivo de detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria también se reforzaron las tareas para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika.

Cuáles son los síntomas del chikungunya

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta repentina

Dolores intensos en las articulaciones

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Erupciones en la piel

Cansancio o debilidad general

En algunos casos, el dolor articular puede ser muy intenso y prolongarse durante semanas o incluso meses, especialmente en adultos mayores.

Piden reforzar las medidas de prevención

Desde el Ministerio de Salud solicitaron a la población extremar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito.

Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Eliminar recipientes que acumulen agua

Limpiar canaletas, patios y desagües

Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales

Utilizar repelente y mosquiteros

Las autoridades sanitarias remarcaron que la prevención es clave para evitar nuevos casos, por lo que pidieron la colaboración de la comunidad en el control de los posibles criaderos del mosquito.