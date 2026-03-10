Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Según detalló, el cuadro más complejo se registra en Santa Cruz de la Sierra, donde aseguró que "hay seis fallecidos por chikungunya, veinticinco fallecidos por dengue y unos seis mil infectados, con proyección de que la cifra se duplique o incluso se triplique".
Cómo es la situación sanitaria en la zona de frontera
Zigarán explicó que los contagios también impactan en otras ciudades cercanas al límite con Argentina. Mencionó que "en Yacuiba hay dos fallecidos por chikungunya y que Salvador Mazza es el municipio argentino con más casos, con 77 infectados".
Además, indicó que "en Bermejo se registró un fallecido, 170 infectados y otros 600 posibles casos". En contraste, sostuvo que en Aguas Blancas hay “solo 20 infectados”.
El interventor atribuyó parte de esa diferencia al trabajo preventivo realizado del lado argentino. “No hicieron las tareas de prevención como sí hicimos nosotros de este lado, por eso ellos tienen los números que tienen y nosotros los pocos números que tenemos”, afirmó al referirse a la situación en Bolivia.
El pedido para cerrar la frontera
Durante la entrevista, Zigarán recordó que pidió el cierre de la frontera cuando ya tenía un diagnóstico preocupante del lado boliviano y todavía no había casos en Aguas Blancas.
Explicó que uno de los principales riesgos está en el intenso movimiento diario entre ambos países. “A nosotros vienen muchos tours de compra, pasa el comprador, se infecta en Bermejo, vuelve y va a sus distintas localidades en todo el norte argentino”, señaló.
También remarcó que este año no hubo la misma coordinación binacional que en temporadas anteriores. Según dijo, recién hace una semana viajó una delegación epidemiológica de Salta hacia Bermejo y Tarija para comenzar a trabajar en conjunto.
La advertencia por el impacto en el norte argentino
Además, advirtió que la situación podría repercutir también en Jujuy, al considerar que Santa Cruz de la Sierra es un punto comercial clave y que el movimiento de personas puede facilitar la expansión de la enfermedad hacia otras zonas fronterizas.
“Esto es una cuestión de salud, no de economía, entonces tenemos que seguir manteniendo la misma línea que venimos manteniendo, y con 10 días de cierre de frontera vendrían bien”, remarcó el interventor, al insistir con una medida temporal para intentar contener el avance de los contagios.