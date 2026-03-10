miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 18:03
Salud.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

El interventor de Aguas Blancas advirtió sobre el avance del dengue y la chikungunya en Bolivia, y pide una medida preventiva en la frontera.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Salta confirmó 11 casos de chikungunya: refuerzan controles en zonas de frontera
Alerta.

Salta confirmó 11 casos de chikungunya: refuerzan controles en zonas de frontera
Casos de chikungunya en Salta.
Prevención.

Brote de chikungunya en Salta: 30 casos y brote en la zona fronteriza con Bolivia

Según detalló, el cuadro más complejo se registra en Santa Cruz de la Sierra, donde aseguró que "hay seis fallecidos por chikungunya, veinticinco fallecidos por dengue y unos seis mil infectados, con proyección de que la cifra se duplique o incluso se triplique".

Cómo es la situación sanitaria en la zona de frontera

Zigarán explicó que los contagios también impactan en otras ciudades cercanas al límite con Argentina. Mencionó que "en Yacuiba hay dos fallecidos por chikungunya y que Salvador Mazza es el municipio argentino con más casos, con 77 infectados".

Además, indicó que "en Bermejo se registró un fallecido, 170 infectados y otros 600 posibles casos". En contraste, sostuvo que en Aguas Blancas hay “solo 20 infectados”.

El interventor atribuyó parte de esa diferencia al trabajo preventivo realizado del lado argentino. “No hicieron las tareas de prevención como sí hicimos nosotros de este lado, por eso ellos tienen los números que tienen y nosotros los pocos números que tenemos”, afirmó al referirse a la situación en Bolivia.

Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa)
Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia.

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia.

El pedido para cerrar la frontera

Durante la entrevista, Zigarán recordó que pidió el cierre de la frontera cuando ya tenía un diagnóstico preocupante del lado boliviano y todavía no había casos en Aguas Blancas.

Explicó que uno de los principales riesgos está en el intenso movimiento diario entre ambos países. “A nosotros vienen muchos tours de compra, pasa el comprador, se infecta en Bermejo, vuelve y va a sus distintas localidades en todo el norte argentino”, señaló.

También remarcó que este año no hubo la misma coordinación binacional que en temporadas anteriores. Según dijo, recién hace una semana viajó una delegación epidemiológica de Salta hacia Bermejo y Tarija para comenzar a trabajar en conjunto.

La advertencia por el impacto en el norte argentino

Zigarán insistió en que el crecimiento de casos en Bolivia puede tener consecuencias directas en el norte del país. “Yo sigo insistiendo en cerrarla, porque veo que suben los casos en el lado de Bolivia”, sostuvo.

Además, advirtió que la situación podría repercutir también en Jujuy, al considerar que Santa Cruz de la Sierra es un punto comercial clave y que el movimiento de personas puede facilitar la expansión de la enfermedad hacia otras zonas fronterizas.

“Esto es una cuestión de salud, no de economía, entonces tenemos que seguir manteniendo la misma línea que venimos manteniendo, y con 10 días de cierre de frontera vendrían bien”, remarcó el interventor, al insistir con una medida temporal para intentar contener el avance de los contagios.

Embed - Andrés Zigarán- Interventor Aguas Blancas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta confirmó 11 casos de chikungunya: refuerzan controles en zonas de frontera

Brote de chikungunya en Salta: 30 casos y brote en la zona fronteriza con Bolivia

Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

Alarma en Orán: investigan si un gendarme de 26 años murió por hantavirus

Lo que se lee ahora
Sin clases en Tucumán.
Educación.

Fuerte temporal: Tucumán suspendió las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo

Por  Federico Franco

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel