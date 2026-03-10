Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

La situación sanitaria en la frontera norte vuelve a generar preocupación en Salta. En una entrevista con Canal 4 , el interventor de Aguas Blancas , Andrés Zigarán , alertó por el crecimiento de casos de dengue y chikungunya en Bolivia y remarcó que, ante ese escenario, “ 10 días de cierre de frontera vendrían bien ”.

Prevención. Brote de chikungunya en Salta: 30 casos y brote en la zona fronteriza con Bolivia

Según detalló, el cuadro más complejo se registra en Santa Cruz de la Sierra , donde aseguró que "hay seis fallecidos por chikungunya , veinticinco fallecidos por dengue y unos seis mil infectados , con proyección de que la cifra se duplique o incluso se triplique".

Zigarán explicó que los contagios también impactan en otras ciudades cercanas al límite con Argentina. Mencionó que "en Yacuiba hay dos fallecidos por chikungunya y que Salvador Mazza es el municipio argentino con más casos, con 77 infectados" .

Además, indicó que "en Bermejo se registró un fallecido , 170 infectados y otros 600 posibles casos" . En contraste, sostuvo que en Aguas Blancas hay “solo 20 infectados ”.

El interventor atribuyó parte de esa diferencia al trabajo preventivo realizado del lado argentino. “No hicieron las tareas de prevención como sí hicimos nosotros de este lado, por eso ellos tienen los números que tienen y nosotros los pocos números que tenemos”, afirmó al referirse a la situación en Bolivia.

Preocupación en Tucumán por el aumento de los casos de dengue /Foto ilustrativa) Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia.

El pedido para cerrar la frontera

Durante la entrevista, Zigarán recordó que pidió el cierre de la frontera cuando ya tenía un diagnóstico preocupante del lado boliviano y todavía no había casos en Aguas Blancas.

Explicó que uno de los principales riesgos está en el intenso movimiento diario entre ambos países. “A nosotros vienen muchos tours de compra, pasa el comprador, se infecta en Bermejo, vuelve y va a sus distintas localidades en todo el norte argentino”, señaló.

También remarcó que este año no hubo la misma coordinación binacional que en temporadas anteriores. Según dijo, recién hace una semana viajó una delegación epidemiológica de Salta hacia Bermejo y Tarija para comenzar a trabajar en conjunto.

La advertencia por el impacto en el norte argentino

Zigarán insistió en que el crecimiento de casos en Bolivia puede tener consecuencias directas en el norte del país. “Yo sigo insistiendo en cerrarla, porque veo que suben los casos en el lado de Bolivia”, sostuvo.

Además, advirtió que la situación podría repercutir también en Jujuy, al considerar que Santa Cruz de la Sierra es un punto comercial clave y que el movimiento de personas puede facilitar la expansión de la enfermedad hacia otras zonas fronterizas.

“Esto es una cuestión de salud, no de economía, entonces tenemos que seguir manteniendo la misma línea que venimos manteniendo, y con 10 días de cierre de frontera vendrían bien”, remarcó el interventor, al insistir con una medida temporal para intentar contener el avance de los contagios.