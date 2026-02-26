Preocupa el avance de la chikungunya: "Los dolores duran hasta 3 años"

La expansión de la fiebre chikungunya en el norte argentino encendió alertas sanitarias y genera preocupación en Jujuy por el riesgo de contagio. La cercanía geográfica con Salta y el intenso movimiento en la frontera con Bolivia configuran un escenario de vigilancia permanente.

Prevención. Brote de chikungunya en Salta: 30 casos y brote en la zona fronteriza con Bolivia

El infectólogo Gustavo Echenique explicó que la enfermedad ya no representa un fenómeno aislado y que su circulación en la región exige reforzar la prevención.

“ La chikungunya ya no es una enfermedad aislada. Ingresó a América en 2013 desde Tanzania y se posicionó fuertemente . Es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y hoy vemos muchos casos en Salta”, señaló el especialista.

El virus chikungunya (CHIKV) se transmite a través de la picadura del Aedes aegypti, un mosquito urbano que también contagia dengue y zika. Se reproduce en recipientes con agua acumulada en domicilios y espacios abiertos, lo que facilita su expansión en épocas de calor y lluvias.

Dolores intensos y riesgo de propagación

Uno de los aspectos que más inquieta a los profesionales de la salud es la intensidad de los síntomas y la posibilidad de contagio en zonas limítrofes. Tras un período de incubación que ronda los siete días, la enfermedad provoca fiebre alta y dolores articulares severos.

“Después de un período de incubación de siete días genera síntomas muy fuertes, más que el dengue. Presenta dolores más intensos, llega a incapacitar a las personas en los movimientos más mínimos”, explicó Echenique.

El cuadro clínico atraviesa distintas fases. “Tiene una etapa aguda muy intensa, una subaguda que puede durar hasta dos o tres meses y otra que puede durar hasta tres años”, detalló. Durante la fase crónica, muchos pacientes sufren inflamación persistente en manos, rodillas y tobillos.

Si bien la mayoría de los casos no deriva en fallecimientos, existen situaciones graves, sobre todo en adultos mayores o personas con enfermedades previas.

La frontera norte bajo la lupa

El especialista remarcó la complejidad sanitaria en la región limítrofe. “Hay una situación muy compleja en la frontera entre Salta y Bolivia. Se está haciendo mucho hincapié porque con el dengue tenemos una especie de inmunización por un fuerte brote hace unos años. Hoy tenemos los ojos puestos en la fiebre chikungunya”, sostuvo.

El antecedente de brotes de dengue en temporadas anteriores generó cierta inmunidad en parte de la población frente a ese virus. En el caso de la chikungunya, la susceptibilidad resulta mayor, ya que no circuló con la misma intensidad en años previos.

La movilidad entre provincias y países vecinos incrementa el riesgo de introducción del virus en Jujuy. Por esa razón, los equipos sanitarios refuerzan campañas de descacharrado y concientización.

“Es importante eliminar al Aedes aegypti”, insistió Echenique. La recomendación apunta a vaciar, limpiar o tapar recipientes que acumulen agua, mantener patios ordenados y utilizar repelente.

Cómo prevenir

Ante el avance de casos en el norte del país y la cercanía con zonas de circulación activa, la prevención se centra en un punto clave: evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, único transmisor del virus chikungunya.

El contagio no ocurre de persona a persona. La infección se produce cuando el mosquito pica a alguien enfermo y luego a otra persona. Por eso, cortar el ciclo del vector resulta fundamental.

Eliminar criaderos en casa

El Aedes aegypti se cría en agua limpia acumulada en recipientes domésticos. Las medidas más efectivas son simples y requieren constancia:

Vaciar y cepillar baldes, tachos y bebederos de animales.

Limpiar canaletas y desagües.

Dar vuelta botellas y cualquier objeto que acumule agua.

Cambiar el agua de floreros por arena húmeda.

Tapar tanques y cisternas.

Desechar cacharros en patios y terrenos.

El descacharrado semanal reduce de manera significativa la presencia del mosquito.

Protección personal diaria

Además del control ambiental, se recomienda:

Usar repelente en piel expuesta y renovarlo según indicación del producto.

Colocar espirales o tabletas repelentes en ambientes cerrados.

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas en horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y atardecer).

En bebés y niños, el uso de repelente debe seguir las indicaciones médicas según edad.

Ante síntomas, consulta temprana

La chikungunya provoca fiebre alta y dolores articulares intensos que pueden persistir durante meses. Frente a síntomas compatibles, se aconseja no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

La detección temprana permite control clínico adecuado y evita nuevas cadenas de transmisión, ya que una persona infectada puede contagiar al mosquito durante los primeros días de fiebre.