martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 08:55
Alerta.

Salta confirmó 11 casos de chikungunya: refuerzan controles en zonas de frontera

La provincia de Salta ya cuenta con 11 casos confirmados de chikungunya, es por eso que las autoridades refuerzan operativos en Orán y Aguas Blancas.

Por  María Florencia Etchart
El Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que, tras el cierre de la Semana Epidemiológica 6, Salta registra 11 casos confirmados de chikungunya. Frente a este escenario, equipos técnicos intensifican las tareas de vigilancia y bloqueo en localidades del norte provincial, especialmente en áreas limítrofes con Bolivia.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica encabezó operativos en Orán y Aguas Blancas para fortalecer la detección precoz de casos y optimizar los circuitos de notificación.

chikungunya.jpg

Situación epidemiológica actual

De acuerdo al último reporte oficial (SE 1 a SE 6/2026), los contagios se distribuyen en cuatro departamentos:

  • General San Martín: 7 casos (Tartagal y Salvador Mazza).

  • Orán: 2 casos (Aguas Blancas).

  • Anta: 1 caso (Joaquín V. González).

  • Rosario de la Frontera: 1 caso.

En la última semana se confirmaron cuatro nuevos pacientes: dos en Salvador Mazza y dos en Aguas Blancas. Todos presentaron síntomas característicos como fiebre, dolor articular intenso, cefalea y mialgias. Los casos se encuentran bajo investigación epidemiológica y con seguimiento ambulatorio.

Contexto regional: alerta en Bolivia

La situación sanitaria genera especial preocupación por el escenario epidemiológico en el departamento boliviano de Tarija, donde rige una alerta por el avance del chikungunya y el dengue.

En el municipio de Bermejo se registran 43 casos positivos y más de 80 sospechosos, lo que motivó la declaración de emergencia y el cierre temporal de la frontera con Argentina.

En Yacuiba se confirmaron 12 contagios, mientras que Villa Montes reporta 2 casos positivos de chikungunya y 89 sospechosos de dengue. En Caraparí hay 2 casos confirmados.

A nivel nacional, Santa Cruz se consolida como el epicentro del brote, con más de 3.000 casos positivos y cuatro fallecidos.

Acciones en territorio

En la ciudad de Orán, autoridades sanitarias mantuvieron reuniones con directivos del hospital local, encabezado por la gerente Silvia Gutiérrez, junto a representantes municipales y del área de Control Nacional de Vectores. El objetivo fue coordinar estrategias de respuesta rápida y evaluar el uso del larvicida biológico BTI LIPBioc en las intervenciones territoriales.

En el Puesto Sanitario de Aguas Blancas se reforzó la detección oportuna de síndromes febriles, teniendo en cuenta la dinámica de tránsito constante con Bermejo. Las autoridades insistieron en el uso permanente de repelente, especialmente para quienes cruzan la frontera con frecuencia.

Asimismo, en Salvador Mazza se intensificaron los operativos de búsqueda activa de casos y se garantizó la provisión de insumos para testeos y atención médica.

Medidas de prevención: clave para frenar el avance

Desde la cartera sanitaria recuerdan que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor del chikungunya, dengue y zika, por lo que la prevención domiciliaria resulta fundamental:

  • Eliminar criaderos: descacharrar patios y jardines, tapar o desechar objetos que acumulen agua.

  • Usar repelente: aplicarlo sobre piel y ropa, renovando según indicaciones.

  • Proteger el hogar: colocar mosquiteros y cubrir cunas y cochecitos con tul.

Consulta temprana y sin automedicación

Ante síntomas como fiebre alta, dolor intenso en articulaciones, dolor de cabeza, sarpullido o dolor retroocular, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Las autoridades insisten en no automedicarse, ya que el consumo de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro clínico. Además, es fundamental informar al personal médico si se realizaron viajes recientes a zonas con circulación viral.

La detección precoz y el bloqueo inmediato de casos continúan siendo las herramientas más eficaces para evitar la propagación del virus en la comunidad.

