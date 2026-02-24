martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 14:05
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

La senadora Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado en la sesión preparatoria, donde Bartolomé Abdala fue ratificado como presidente provisional

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Catedral (2) (2)
Lee además
el senado eligio nuevas autoridades en sesion preparatoria video
Congreso.

El Senado eligió nuevas autoridades en sesión preparatoria
Foto ilustrativa. video
Educación.

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

De esta manera, la legisladora jujeña pasa a integrar la mesa directiva de la Cámara alta, órgano encargado de la conducción institucional y administrativa del cuerpo durante el período legislativo 2026.

Nuevo bloque parlamentario

Desde esta semana, Moisés también preside el bloque Convicción Federal, espacio que se constituyó formalmente como bancada propia dentro del Senado.

El bloque está integrado por los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Según se informó, la decisión de conformar este espacio responde a la organización parlamentaria interna y a la representación dentro de la Cámara alta.

Jura de Carolina Moisés

Jura de Carolina Moisés

Declaraciones tras la asunción

Tras prestar juramento, la senadora señaló:

"Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad, lo que votaron los argentinos cuando fueron a las urnas”. "Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad, lo que votaron los argentinos cuando fueron a las urnas”.

Además, expresó:

Desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias que componen la Nación Argentina”.

La designación de Moisés como vicepresidenta del Senado posiciona a la representante jujeña dentro de la conducción formal de la Cámara alta en el inicio del nuevo período legislativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Senado eligió nuevas autoridades en sesión preparatoria

Vuelta a clases en Jujuy: qué sienten los chicos a días del regreso a la escuela

Con las manos en la masa: robaron una panadería de Palpalá y los demoraron

Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Habrá cortes parciales y desvíos nocturnos en avenida Santibáñez por obras

Lo que se lee ahora
Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel