La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, juró como vicepresidenta del Senado de la Nación Argentina, en el marco de la sesión preparatoria realizada este martes.
De esta manera, la legisladora jujeña pasa a integrar la mesa directiva de la Cámara alta, órgano encargado de la conducción institucional y administrativa del cuerpo durante el período legislativo 2026.
Desde esta semana, Moisés también preside el bloque Convicción Federal, espacio que se constituyó formalmente como bancada propia dentro del Senado.
El bloque está integrado por los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Según se informó, la decisión de conformar este espacio responde a la organización parlamentaria interna y a la representación dentro de la Cámara alta.
Tras prestar juramento, la senadora señaló:
Además, expresó:
“Desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias que componen la Nación Argentina”.
La designación de Moisés como vicepresidenta del Senado posiciona a la representante jujeña dentro de la conducción formal de la Cámara alta en el inicio del nuevo período legislativo.
