martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 13:49
Congreso.

El Senado eligió nuevas autoridades en sesión preparatoria

La senadora por Jujuy, Carolina Moisés, forma parte del cuerpo que renovó la mesa directiva y estableció el calendario parlamentario en el Senado.

Por  Maria Eugenia Burgos
Senado
Este martes 24 de febrero, el Senado de la Nación se reunió en sesión preparatoria, tal como lo establece su reglamento, para definir las autoridades que conducirán la Cámara alta durante el período legislativo que comienza este año. El encuentro se desarrolla desde el mediodía en el recinto parlamentario y contó con la presencia de todas las bancadas representadas en la Cámara.

La sesión preparatoria es un procedimiento institucional que se celebra cada año para designar cargos clave en la presidencia de la Cámara, establecer la agenda de reuniones ordinarias y confirmar la organización interna de la Cámara alta.

Autoridades elegidas y conformación de la mesa directiva

Durante la reunión, los legisladores definieron los cargos de la presidencia provisional, así como los de vicepresidencias y secretarías que conforman la mesa directiva del Senado. Estos cargos tienen funciones parlamentarias relevantes, como la conducción de las sesiones en ausencia de la Vicepresidenta de la Nación, quien preside por ley la Cámara alta.

Si bien el reglamento contempla la elección de presidente provisional, vicepresidente, vicepresidente 1º y vicepresidente 2º, la renovación de estos puestos estuvo enmarcada en las negociaciones internas de los bloques mayoritarios, buscando asegurar la operatividad del cuerpo en el inicio de las sesiones ordinarias.

Bartolomé Abdala, presidente provisional

El senador nacional Bartolomé Abdala —quien ya ocupaba el cargo— fue ratificado como presidente provisional del Senado de la Nación. Esta función es la más alta dentro de la Cámara alta cuando no está presente la vicepresidenta de la Nación y lo posiciona como segundo en la línea de sucesión presidencial.

Abdala, cuyos orígenes políticos se remontan a su actividad como economista y legislador por la provincia de San Luis, seguirá cumpliendo con las tareas de conducción del cuerpo en el marco de las sesiones ordinarias y del calendario legislativo de este año.

Carolina Moisés.
Carolina Moisés, vicepresidenta

En la nueva conformación de la mesa directiva fue designada como vicepresidenta segunda la senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés.

Ese lugar que estaba destinado para la primera minoría que sería el Justicialismo con sus 25 legisladores quedó en manos de la Senadora Carolina Moises que hasta hace 24 horas formaba parte del bloque pero que lo rompió junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que ahora conforman el bloque Convicción Federal pero por afuera del interbloque Justicialista.

Su incorporación a la conducción del Senado representa la participación de Jujuy dentro de la estructura institucional del cuerpo. El cargo de vicepresidenta segunda forma parte de la mesa directiva y tiene funciones vinculadas a la organización de las sesiones y al reemplazo en el orden de prelación cuando corresponde.

La senadora jujeña participó de la votación y quedó formalmente integrada a la nueva conducción de la Cámara alta.

Autoridades del Senado

  • Presidencia provisional: Bartolomé Abdala
  • Vicepresidencia: Carolina Moisés
  • Vicepresidencia primera: Carolina Losada (UCR)
  • Vicepresidencia segunda: Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

De este modo, el interbloque justicialista perdió toda presencia en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque, José Mayans, objetó el procedimiento y sostuvo que la propuesta oficialista evidencia una política del “atropello” y una ”lectura antojadiza" del reglamento”. Según aclaró, no cuestionaron los nombres propuestos sino las formas en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por medios electrónicos y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco fue de Andrada, quien evitó pronunciarse a favor o en contra de Moisés, su compañera de flamante bloque. Moisés y Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum que habilitó el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se da luego del recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios tras la incorporación del cordobés Luis Juez. Unión por la Patria, en tanto, quedó reducida a 25 integrantes, sumando a los dos santiagueños del Frente Cívico, y atraviesa su representación más baja desde la recuperación democrática en 1983.

Jura de Carolina Moisés

Jura de Carolina Moisés

Auditores

En la sesión preparatoria se introdujo la intención de designar a los 3 miembros del Senado para la Auditoría General de la Nación.

En este punto hubo acuerdo y hubo tres propuesta:

  • Mariano Piazza por La Libertad Avanza;
  • Francisco Javier Fernández por Unión por la Patria
  • Luis Naidenoff por la UCR

La votación fue por unanimidad pero hubo un momento de cruces que mostró el momento que se vive en el Senado. Bullrich fue quien propuso a los tres nombres para la AGN lo que tuvo una rápida réplica de parte del bloque del peronismo. “No sabía que ya había un sólo bloque en el Senado. Cada bloque tiene que proponer al suyo”.

Villarruel en su rol re presidenta de la Cámara de Senadores le dio la palabra a Mayans y a Eduardo Vischi por la UCR para que presentaran sus propuestas.

Cómo seguirán las sesiones en el Senado

La sesión de hoy fue la primera de una semana con tres convocatorias.

Jueves

  • tratamiento de pliego del embajador Fernando Iglesias,
  • el Régimen Penal Juvenil
  • modificaciones a la ley de Glaciares

Viernes

  • acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
  • tratamiento de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.

