lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 19:20
Política.

El bloque Convicción Federal formaliza su conformación en el Senado

Convicción Federal se conformó como bloque propio en el Senado dentro del peronismo federal, con Andrada, Mendoza y Moisés como presidenta.

Redacción de TodoJujuy
Convicción Federal.

El bloque Convicción Federal comunica su decisión de organizarse como espacio parlamentario propio dentro del peronismo federal. Quedará integrado por los senadores Guillermo Andrada, de Catamarca, Sandra Mendoza, de Tucumán y la senadora Carolina Moisés quien será su presidenta.

La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional.

Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana, en la cual se definirán las autoridades del Senado, la conformación de las comisiones y las autoridades de las mismas. Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición.

Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones, es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad.

Aclaramos que todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente. No somos libertarios, no nos vamos con Milei, somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales.

Convicción Federal reafirma:

Su identidad peronista.

Su rol opositor al Gobierno Nacional.

Su compromiso con el debate democrático.

Su defensa de los trabajadores y las provincias.

Y el objetivo es enriquecer el debate parlamentario, no anularlo; para sostener la pluralidad interna sin transformar a los que piensan distinto en adversarios o traidores; para sostener los debates necesarios en el marco del respeto y las convicciones, no de la imposición y sumisión.

Temas
