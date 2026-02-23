El bloque Convicción Federal formaliza su conformación en el Senado

Convicción Federal.

El bloque Convicción Federal comunica su decisión de organizarse como espacio parlamentario propio dentro del peronismo federal. Quedará integrado por los senadores Guillermo Andrada, de Catamarca, Sandra Mendoza, de Tucumán y la senadora Carolina Moisés quien será su presidenta.

La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional.

Por eso, Convicción Federal toma esta decisión en el marco de la sesión preparatoria que se desarrollará mañana, en la cual se definirán las autoridades del Senado, la conformación de las comisiones y las autoridades de las mismas. Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición.

Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones, es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad.

Aclaramos que todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente. No somos libertarios, no nos vamos con Milei, somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales. Convicción Federal reafirma: Su identidad peronista. Su rol opositor al Gobierno Nacional. Su compromiso con el debate democrático. Su defensa de los trabajadores y las provincias. Y el objetivo es enriquecer el debate parlamentario, no anularlo; para sostener la pluralidad interna sin transformar a los que piensan distinto en adversarios o traidores; para sostener los debates necesarios en el marco del respeto y las convicciones, no de la imposición y sumisión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.